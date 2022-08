Le Royaume-Uni utilisera des montres intelligentes et la reconnaissance faciale pour surveiller les migrants reconnus coupables de crimes

Une patate chaude : les montres connectées ont parcouru un long chemin ces dernières années. Au Royaume-Uni, ils seront bientôt utilisés comme moyen de suivre les migrants qui ont été reconnus coupables d’une infraction pénale grâce à l’utilisation de la technologie de numérisation et de reconnaissance faciale.

Le Guardian rapporte que les plans du Home Office britannique et du ministère de la Justice impliquent des montres intelligentes installées avec un logiciel de reconnaissance faciale scannant les visages des migrants ayant un casier judiciaire jusqu’à cinq fois par jour. Le programme devrait entrer en vigueur cet automne au coût de 6 millions de dollars (7,25 millions de dollars), bien que l’on ne sache pas combien de montres seront produites et le prix de construction individuel pour chaque unité.

La société de technologie britannique Buddi Limited créera les « dispositifs non équipés » pour surveiller des « cohortes spécifiques », qui font partie du service de suivi par satellite du Home Office.

Le site Web de Buddi montre qu’il crée des bracelets portables et des dispositifs à clipser qui permettent aux personnes vulnérables d’alerter les autres en cas d’urgence. Les bracelets ont également une détection de chute et des localisateurs de style Apple Watch qui suivent les porteurs.

Le programme du ministère de l’Intérieur impliquera « une surveillance quotidienne des personnes soumises au contrôle de l’immigration », les obligeant à porter une étiquette de cheville ou une montre intelligente qui doit être portée à tout moment.

Le système fonctionne en demandant au porteur de prendre une photo de lui-même sur la smartwatch jusqu’à cinq fois par jour. Les images seront vérifiées par recoupement avec les images faciales biométriques conservées sur les systèmes du Home Office. Toute vérification échouée nécessitera une vérification manuelle.

Le programme permettra au ministère de l’Intérieur de suivre quelqu’un « 24h/24 et 7j/7 ». Les données de localisation seront enregistrées et les noms, dates de naissance, nationalité et photos seront conservés pendant six ans. On s’attend également à ce que ceux qui portent les montres soient soumis à des couvre-feux et à des règles de zone d’exclusion.

Les montres seront remises aux délinquants étrangers reconnus coupables d’une infraction pénale plutôt qu’à des groupes spécifiques, tels que les demandeurs d’asile.

Le plan a suscité de nombreuses controverses sur la surveillance et l’utilisation constantes de la reconnaissance faciale, qui a l’habitude d’être loin d’être parfaite.

Il est juste de dire que les nouvelles de cette technologie de surveillance auraient été moins surprenantes si elles venaient de Chine. Les efforts de surveillance du pays ont impliqué tout, d’un prédicteur de crimes futurs de style Minority Report à une technologie de reconnaissance de la marche et des émotions. Il y avait aussi le récent casque de détection de pornographie – la pornographie est illégale dans le pays depuis 1949.