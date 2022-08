La fonctionnalité de clip vidéo arrive dans Teams plus tôt que prévu

Lors d’Inspire 2022, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité de « Clip vidéo » pour les équipes avec Excel Live et Viva Engage. Cependant, il n’a pas pris la peine de nous faire savoir quand les utilisateurs pourraient l’utiliser. Mais maintenant, grâce à la page de la feuille de route Microsoft 365, nous savons au moins quel mois Microsoft vise à apporter une capacité vidéo courte aux équipes.

Les équipes auront de courtes vidéos en septembre

Sur la base des détails fournis sur la page de la feuille de route, Microsoft inclura la possibilité de créer et d’afficher de courts messages vidéo dans Teams le mois prochain. Il a également précisé que les utilisateurs de Teams sur toutes les plateformes, y compris Windows, Web, Android, Mac et iOS, pourront bénéficier du clip vidéo.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, les clips vidéo dans Teams sont destinés à nous permettre de créer des messages vidéo pour ajouter plus de sens à nos conversations. On ne sait pas pour le moment à quel point les vidéos seront courtes, mais elles ne devraient pas durer plus d’une minute ou deux. Une fois la vidéo enregistrée, vous pouvez également la revoir avant de l’envoyer à l’autre personne.

Une façon différente d’utiliser de courtes vidéos appliquées aux équipes. Il semble que Microsoft soit très clair sur sa stratégie avec sa plateforme collaborative. Mois après mois, nous voyons de nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes et qui améliorent le travail quotidien de Teams.

En plus du clip vidéo, Microsoft intégrera également le mois prochain la possibilité d’attribuer des sièges aux participants. Cependant, il sera limité aux ordinateurs PC et Mac.Nous espérons que Microsoft ajoutera d’autres fonctionnalités utiles de ce type dans les mois à venir pour faciliter le travail hybride. En attendant, vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités qu’il a ajoutées à Teams en juillet ici.