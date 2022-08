Comment et où commencer à lire Spider-Man

Que lire en premier de Spider-Man

Spider-Man a de belles histoires, des histoires pas si bonnes et une poignée qui vous font vous demander ce que l’écrivain a pris, comme ils le font toujours avec les super-héros. Peter Parker fait également partie des super-héros avec les versions les plus alternatives, ce qui rend tout bien plus déroutant.

Pour cette raison, dans la même veine de multivers et d’options, nous allons vous proposer plusieurs cases de départ valables, selon ce que vous préférez.

Si vous pouviez trouver les premières bandes dessinées de Stan Lee, aussi anciennes soient-elles, ce serait un bon début. Ils n’ont pas mal vieilli, mais avouons-le, vous ne les trouverez pas complets, ou certainement pas bon marché, non.

Pour cette raison, mieux vaut commencer par The Amazing Spiderman numéro 1 des déjà légendaires Straczynski et Romita et qui s’appelle Homecoming. C’est un livre idéal pour commencer et continuer votre collection avec le reste des volumes de cette série.

Dans ce cas, nous voyons un Spider-Man avec sa mémoire effacée après les événements de Civil War et il y a un retour aux sources du personnage.

Peter est un jeune homme qui apprend comment fonctionne la vie, transpire pour payer le loyer tout comme nous et avec une intrigue et des ennemis très intéressants. Ce n’est pas un redémarrage, mais c’est un redémarrage et le meilleur moyen pour les nouveaux lecteurs de devenir accro au Peter Parker plus traditionnel.

Cependant, je vais être un peu sacrilège et donner une autre recommandation de série qui, à mon avis, est excellente pour ceux qui veulent commencer avec Spider-Man et s’assurer qu’ils commencent au début et ne manquent rien.

Cette autre option consiste à commencer par Ultimate Spider-Man # 1, intitulé Origin et écrit par Brian Bendis.

Ultimate Spiderman est une version alternative, car il est le Peter Parker de Earth-1610, tandis que le Peter Parker original est de Earth-616. L’étoffe du multivers Marvel.

Pourquoi commencer à lire Spider-Man avec Ultimate Spiderman

Car la série Ultimate rassemble le premier plateau lycéen de Peter Parker, les premiers méchants, aventuriers, compagnons et personnages fondamentaux de l’univers de Spider-Man.

De cette façon, bien qu’il s’agisse d’une version alternative, c’est une excellente recréation des vrais débuts et c’est la meilleure option pour ceux qui veulent tout recommencer depuis le début. Ainsi, vous ne manquez rien de la mythologie du premier Spider-Man et de son début chronologique.

La recommandation à suivre est la même que dans le cas précédent, en collectant les différents tomes d’Ultimate Spiderman dans l’ordre.

Bien sûr, l’art est de Mark Bagley, que j’aime personnellement, avec sa petite déformation se rapprochant un peu du dessin animé ou de la caricature. Pour moi, cela lui donne une saveur particulière, mais il y a ceux qui préfèrent quelque chose de plus traditionnel.

L’option la plus moderne, Spider-Man de Miles Morales

Si vous pensez que Peter Parker est déjà du passé, et que ce que vous voulez est le plus récent, une autre option serait de commencer par Le nouveau Spiderman numéro 1. Dans ce cas, on retrouve Miles Morales comme l’héritier spirituel de Peter Parker.

L’avenir de Spider-Man, c’est lui, alors vous voudrez peut-être repartir à zéro et aller directement à Miles. Tôt ou tard, si vous êtes un fan de Spider-Man, vous devez de toute façon vous rendre à Morales.

Vous pouvez également commencer par l’une des deux options précédentes et combiner votre lecture avec celle de ce New Spiderman.

Où continuer à lire Spider-Man

Une fois que le chemin initial est sur la bonne voie et que vous avez choisi votre collection préférée à compléter, la recommandation est de ne pas manquer certains des meilleurs arcs de tracé que le wall-crawler a donnés.

Avec les connaissances acquises après avoir lu les chiffres initiaux dont nous vous avons parlé, vous ne vous perdrez pas dans les références ou les personnages.

Spiderman, La Mort de Jean DeWolff

Il ne sera pas facile de le trouver, mais si vous le pouvez, obtenez-le, c’est l’une des meilleures histoires de Spiderman dans son costume d’extraterrestre noir.

Un Peter Parker plus sombre enquête sur la mort du capitaine du NYPD Jean DeWolff aux côtés de Daredevil. Cela le conduira à prendre des décisions difficiles, où l’éthique de Parker est poussée à l’extrême. Pas aussi connu que d’autres histoires, mais exceptionnel.

Spiderman : Bleu

On connaît déjà le Spider-Man pour les blagues et les coups de poing à la mâchoire après une cascade. Place maintenant à une histoire de nostalgie et d’amour perdu, mature et excitante.

Se souvenant de son premier amour, Gwen Stacy, il nous emmènera dans les moments fatidiques de sa perte et de la confrontation avec le plus grand méchant de Spider-Man, le Green Goblin. Impressionnant.

Il est difficile de le trouver sur papier pour le moment, mais nous vous laissons un lien vers la version Kindle au cas où vous auriez un iPad ou similaire.

Spiderman : La mort de Gwen Stacy

En lien avec ce qui précède, la mort de Gwen Stacy (un fait décrit dans le film Amazing Spider-Man 2 avec Andrew Garfield) est un fait clé de la mythologie de Spider-Man que vous devez connaître.

Pour ce faire, rien de mieux que de mettre la main sur Amazing Spiderman 6.

Spiderman : la dernière chasse de Kraven

Certains disent que c’est la meilleure histoire de Spider-Man. Sans aucun doute, c’est l’un des plus connus et Marvel l’a réédité dans sa série Must-have.

Kraven, le grand chasseur, veut ajouter à sa collection la pièce la plus précieuse, Spider-Man. Cela a conduit à l’une des histoires les plus importantes et les plus reconnues de l’alpiniste. Vous devez être d’accord avec Marvel, vous devez l’avoir oui ou oui.

La collection complète de Todd McFarlane

Todd McFarlane est le coupable du Spider-Man le plus vendu de l’histoire.

Si vous voulez savoir pourquoi, vous pouvez obtenir la collection complète de plus de 400 pages, qui a été republiée il n’y a pas si longtemps.

Venin : Origine sombre

Voyons, il est impossible que Venom ne sorte pas ici, et d’autant plus avec l’intérêt actuel, puisque, dans la scène post-générique du film Venom : Il y aura de l’abattage, ils ont rejoint Peter Parker de Tom Holland et l’UCM avec Eddie Brock Hardy de Tom.

Venom, Carnage et Spider-Man sont de vieilles connaissances. Cette histoire n’est peut-être pas la meilleure, mais si vous allez lire Spider-Man, vous ne pouvez pas vous empêcher de passer par Venom tôt ou tard.

Comme vous pouvez le constater, il existe autant d’options que de versions de Spider-Man. Cependant, avec ce guide, vous ne manquerez rien d’important et il vous permet de commencer à lire Spider-Man de la meilleure façon.

Cet article contient des liens affiliés. La sortie pourrait recevoir une petite commission si vous achetez l’une de ces bandes dessinées, mais cela n’a à aucun moment influencé le choix. Ce sont les meilleures histoires pour commencer à lire Spider-Man.