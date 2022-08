L’Ukraine ferme une ferme de robots russes exploitant un million de faux comptes qui propagent la désinformation

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La police ukrainienne a fermé une autre énorme ferme de robots exploitée par la Russie dans le pays qui était utilisée pour diffuser de la propagande et de fausses nouvelles sur la guerre sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas la première ferme de ce type fermée par la cyberpolice ukrainienne (SSU), bien qu’elle soit considérée comme l’une des plus grandes.

Le SSU écrit que l’objectif de la ferme était de discréditer le leadership ukrainien et de déstabiliser la situation sociale et politique du pays. Le groupe qui l’a créé, que le SSU a maintenant démantelé, a diffusé de la désinformation sur Internet, dont certaines concernaient les activités des plus hauts dirigeants militaires et politiques du pays.

La ferme, opérant secrètement dans la capitale de Kyiv, Kharkiv et Vinnytsia, gérait plus d’un million de comptes de robots et plusieurs groupes sur les réseaux sociaux avec une audience de près de 400 000 personnes.

Le SSU a également trouvé au moins 5 000 cartes SIM utilisées pour créer et maintenir de faux comptes de médias sociaux et 200 serveurs proxy pour usurper les adresses IP et éviter d’être bloqués par des sites Web. Un logiciel personnalisé spécial a été développé afin que les exploitants agricoles puissent gérer automatiquement les comptes sur les réseaux sociaux les plus populaires.

L’agence affirme que les services spéciaux russes ont également utilisé la ferme pour diffuser des informations erronées sur ce qui se passait au front et mener des « opérations d’information subversives », notamment des allégations de conflits entre le président Volodymyr Zelensky et ses principaux généraux et une campagne visant à discréditer la première dame.

Le chef du groupe derrière la ferme est un citoyen russe qui a vécu à Kyiv et s’est positionné comme un « expert politique », écrit le SSU.

« L’adversaire essaie d’utiliser toute opportunité pour alimenter les conflits internes ou manipuler l’opinion publique. Malheureusement, consciemment ou inconsciemment, certaines forces politiques ukrainiennes jouent avec l’ennemi et placent leurs propres ambitions au-dessus des intérêts de l’État », a déclaré le chef par intérim de la SSU, Vasyl Malyuk, ajoutant que le peuple ukrainien ne doit pas être influencé par des manipulateurs pro-russes.

De retour à Mach, le SSU a annoncé que depuis que la Russie avait envahi le pays, elle avait identifié et fermé cinq fermes de robots exploitant 100 000 comptes de médias sociaux diffusant de fausses nouvelles sur l’invasion. Il a également neutralisé plus de 1 200 cyberincidents et cyberattaques contre des infrastructures gouvernementales et stratégiques critiques.

La cyberpolice a ajouté que plus de 500 chaînes YouTube pro-russes avec une audience de plus de 15 millions d’abonnés ont été bloquées à la demande du SSU, et plus de 1 500 chaînes et bots Telegram, ainsi que plus de 1 500 comptes Instagram, Facebook et TikTok, ont été soumis pour blocage.