Tencent négocie pour une plus grande participation dans Ubisoft

Vue d’ensemble : des rapports récents indiquent que Tencent souhaite devenir le principal actionnaire d’Ubisoft, concluant un accord agressif pour acheter des actions auprès d’actionnaires publics et de la famille Guillemot. Tencent est probablement à la recherche de plus de revenus de jeux internationaux, car les deux sociétés ont récemment connu des turbulences.

Des sources ont déclaré à Reuters que les cadres supérieurs de Tencent avaient rencontré la famille fondatrice d’Ubisoft Guillemot en mai pour discuter d’une socket de participation supplémentaire dans l’entreprise. Tencent a acheté 5% d’Ubisoft en 2018. On ne sait pas exactement combien Tencent veut encore, mais il vise à devenir le principal actionnaire d’Ubisoft.

Les détails de l’accord ne sont pas encore définitifs, mais Tencent fait une offre agressive à un prix élevé. Le cours de l’action d’Ubisoft au cours des trois derniers mois était de 44 euros par action, mais Tencent en propose 100. Le plafond historique d’Ubisoft était de 108 en 2018. La famille Guillemot détient 15 % d’Ubisoft tandis que les actionnaires publics en détiennent environ 80 %. Tencent veut acheter des actions des deux groupes.

Posséder la majeure partie d’Ubisoft pourrait être un moyen pour Tencent d’augmenter sa participation dans le jeu grâce à des flux de revenus internationaux. La société a récemment souffert de restrictions réglementaires sur son marché intérieur chinois.

En août dernier, la Chine a resserré les limites de jeu pour les moins de 18 ans, les limitant à quelques heures de jeu par semaine. On espérait que la Chine assouplirait ces restrictions après un an, mais Tencent a révélé qu’il ne voyait aucune indication que cela se produise.

La société a également dû mettre fin à ses ambitions NFT en Chine en raison des réglementations strictes du gouvernement dans ce secteur. La Chine a gelé les nouvelles licences de monétisation de jeux l’été dernier. Il a recommencé à approuver des jeux en avril, mais aucun de Tencent.

En collaboration avec Logitech, la société développe un ordinateur de poche de jeu basé sur le cloud. Prévu pour être lancé plus tard cette année, il permettrait aux utilisateurs de jouer à des jeux via des services de streaming comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now.

Ubisoft a eu ses propres problèmes ces derniers temps. Le mois dernier, il a dû annuler quatre jeux, dont un Ghost Recon gratuit, un jeu de réalité virtuelle Splinter Cell et deux titres non annoncés. Au cours du même appel aux résultats, la société a annoncé le report de son prochain jeu Avatar et d’un autre projet non annoncé en 2023-24.

En avril, des rumeurs suggéraient que plusieurs sociétés d’investissement visaient à reprendre Ubisoft, notamment Blackstone, KKR & Co et d’autres. Cependant, il n’est pas clair si Ubisoft est intéressé par un rachat.

L’éditeur devrait dévoiler son prochain jeu Assassin’s Creed en septembre. Les deux principales sorties à venir d’Ubisoft cet automne sont Mario + Rabbids Sparks of Hope et Skull & Bones. Ce dernier a traversé un cycle de développement tortueux de cinq ans.

Tencent détient actuellement la totalité de Riot Games, 40 % d’Epic Games, 9 % de Frontier Developments et une participation majoritaire dans Supercell, le fabricant de Clash of Clans. Il veut acheter Sumo pour 1,3 milliard de dollars.