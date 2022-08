Comment débloquer des emplacements d’accessoires dans Xenoblade Chronicles 3

Il est déjà en vente depuis vendredi dernier Xenoblade Chronicles 3, l’un des jeux les plus attendus pour Nintendo Switch cette année 2022, et qui a été unanimement plébiscité par la critique -dans Netcost il n’a pas fait exception-. Comment pourrait-il en être autrement, les joueurs hybrides du monde entier le donnent déjà et les premiers doutes sur sa mécanique commencent à apparaître. Le plus courant ces premiers jours concernait les emplacements pour équiper chaque personnage d’objets.

Comment obtenir ces emplacements supplémentaires dans Xenoblade Chronicles 3

Comme tous les joueurs du Monolith JRPG l’ont compris, au début du jeu nous n’avons qu’un seul emplacement pour équiper un accessoire ou une gemme, chacun d’entre eux ayant une fonction : améliorer certaines compétences, attaque, défense, etc.. Mais là sont également des objets généraux spécifiques à chacune des classes du jeu, qui nous donneront certains avantages dans des situations spécifiques. Alors… comment pouvons-nous avoir plus de créneaux en dehors de celui-là ?

La réponse est très simple : passer au niveau supérieur. De esta forma, al llegar al nivel 30 conseguiremos la segunda ranura, mientras que la tercera la obtendremos al alcanzar el nivel 50. Cada persona puede equipar hasta tres accesorios o gemas diferentes, con lo que obviamente, esa tercera ranura es lo máximo que podemos obtenir.

L’autre question est de savoir comment monter de niveau. C’est très simple, et tous les joueurs vétérans de la saga, et des JRPG en général, le sauront parfaitement : combattre, terminer des missions de l’intrigue principale, terminer des quêtes secondaires généralement très simples… Tout cela nous donnera expérience pour atteindre les niveaux tant souhaités qui nous accorderont ces créneaux plus que ce dont nous avons parlé.

Xenoblade Chronicles 3 est désormais disponible sur Nintendo Switch.