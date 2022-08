AMD a encore une fois plus de valeur qu’Intel

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AMD a une nouvelle fois surpassé son concurrent en matière de processeur (et bientôt GPU) Intel en termes de capitalisation boursière. Les entreprises ont changé de place après qu’Intel a révélé un trimestre très difficile qui lui a fait perdre un demi-milliard de dollars. AMD, quant à lui, publiera ses résultats du deuxième trimestre demain (mardi 2 août), alors qu’il devrait confirmer une forte croissance sur les trois mois.

Ce n’est pas la première fois qu’AMD dépasse Intel en matière de capitalisation boursière. Cela s’est produit en février lorsque le socket de contrôle de Xilinx par l’équipe Red pour 49 milliards de dollars a porté sa capitalisation boursière à 197,75 milliards de dollars, dépassant les 197,24 milliards de dollars d’Intel de 51 millions de dollars.

AMD n’a réussi à devancer Intel que quelques semaines avant que Chipzilla ne redevienne l’entreprise la plus précieuse. Mais cela a changé à la suite du rapport trimestriel désastreux d’Intel dans lequel il a annoncé une baisse de 22 % des revenus de 15,3 milliards de dollars et une perte nette de 454 millions de dollars, ce qui représente une chute de 109 % en glissement annuel. Intel a attribué les chiffres décevants aux mêmes facteurs que toutes les entreprises technologiques défaillantes : une économie au bord de la récession, une baisse de la demande suite au boom du verrouillage et des dépenses de consommation conservatrices.

Les actions d’Intel se sont effondrées de près de 5 à 36 dollars au dos du rapport, faisant chuter sa capitalisation boursière à 148,47 milliards de dollars au moment de la rédaction.

Alors qu’AMD ne devrait pas révéler ses résultats trimestriels avant demain, la société devrait renverser la tendance pessimiste en affichant une forte croissance. Les analystes prévoient un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 70 % en glissement annuel. Et bien que ses actions aient considérablement baissé depuis le début de l’année – ce que pratiquement toutes les entreprises connaissent – ​​le prix a augmenté de 28,7 % au cours du mois dernier, portant la capitalisation boursière d’AMD à 153,09 milliards de dollars, soit près de 5 milliards de dollars de plus qu’Intel.

Les capitalisations boursières sont calculées en multipliant le cours de l’action par le nombre total d’actions en circulation d’une société. Ils sont pour la plupart symboliques, mais peuvent aider à illustrer la fortune actuelle d’une entreprise.

Intel reste dominant sur le marché des CPU. La dernière enquête Steam montre que ses processeurs se trouvent dans 68,47% des machines des participants, mais AMD érode cette part depuis des années, grâce à l’arrivée de l’architecture Zen en 2017. Avec le lancement de Zen 4 et Raptor Lake plus tard cette année, il sera intéressant de regarder la bataille à venir entre ces titans de la technologie.

Intel a également annoncé dans son rapport financier la fermeture de son activité de mémoire Optane, l’arrêt du développement de la technologie 3D Xpoint et la vente de son activité de drones.