Plus de 40 ° C au Royaume-Uni «extrêmement improbable» sans émissions: la chaleur record est de notre faute

Les chercheurs ont déterminé que le changement climatique rendait 10 fois plus probable la chaleur extrême qui a frappé le Royaume-Uni ces derniers jours.

Crédit : worldweatherattribution.org

Depuis que les températures mondiales sont suivies, pour la première fois le mercure a atteint et dépassé les 40°C au Royaume-Uni, un événement enfantin de la vague de chaleur extrême qui a balayé l’Europe ces dernières semaines. Le phénomène s’est produit exactement le mardi 19 juillet, alors que la station de surveillance de Coningsby (Lincolnshire) enregistrait 40,3°C. Le record a pulvérisé le précédent record de température maximale de 38,7°C, atteint en 2019. Les températures de ces derniers jours ont été si anormales pour le Royaume-Uni que l’Agence nationale de sécurité sanitaire a émis un avertissement de risque sanitaire de niveau 4 et que des mesures résolument inhabituelles ont été prises pour un pays notoirement pluvieux. Il s’agit notamment de la demande de rationnement de l’eau dans la partie sud de l’Angleterre et de l’arrêt ou du ralentissement des trains en raison du risque de déformation des voies dû à la chaleur. Les scientifiques ont maintenant déterminé que sans l’apport humain pour catalyser le changement climatique, par le biais des émissions de gaz à effet de serre, ces températures extrêmes au Royaume-Uni auraient été très improbables.

Tout d’abord, il faut souligner que l’extrême canicule qui balaie l’Europe est causée par l’anticyclone africain venu du Sud, qui depuis quelques décennies a littéralement supplanté l’anticyclone des Açores qui égayait normalement nos étés. Selon les experts, ce changement est dû à la fois à des processus naturels, comme l’affaiblissement des courants-jets, et aux altérations induites dans la circulation atmosphérique globale dues aux émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et autres gaz à effet de serre liés aux activités anthropiques. Ce n’est pas un hasard si, il y a quelques jours à peine, le Dr Steven Pawson, qui dirige le Bureau mondial de modélisation et d’assimilation faisant autorité au Goddard Space Flight Center de la NASA, a déclaré que la vague de chaleur que nous connaissons « est un autre indicateur clair que les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine les activités provoquent des conditions météorologiques extrêmes qui impactent nos conditions de vie ». En termes simples, le réchauffement climatique alimente le risque et la fréquence des vagues de chaleur « hyper-extrêmes » (comme celle de 2003) ; la température record enregistrée au Royaume-Uni n’est qu’une de ses conséquences.

Des chercheurs du Met Office britannique et d’autres organismes de recherche aux États-Unis, en Afrique du Sud, en France, en Allemagne et dans d’autres pays, utilisant des modèles climatiques sophistiqués, ont montré que ce qui s’est passé le 19 juillet à Coningsby aurait été très improbable si l’homme n’avait pas modifié le climat avec des émissions de CO2. Les scientifiques ont d’abord souligné que même dans le contexte de vagues de chaleur récurrentes en Europe, ce qui s’est passé au Royaume-Uni reste une anomalie, une rareté dans le climat actuel. En fait, on estime que dans les conditions climatiques actuelles, les températures moyennes observées les 18 et 19 juillet au Royaume-Uni ont une fréquence d’environ 1 tous les 100 ans, tandis que pour les maximums, même 1 tous les 1000 ans (il s’agit d’estimations très incertaines, expliquent les scientifiques). « Dans trois stations individuelles, les températures maximales sur 1 jour sont aussi rares que 1 tous les 500 ans à St James’s Park à Londres, environ 1 tous les 1000 ans à Durham et attendues en moyenne une fois tous les 1500 ans dans le climat actuel à Cranwell, Lincolnshire. », expliquent les experts de worldweatherattribution.org.

Des modèles mathématiques ont montré qu’avec une température moyenne de 1,2 °C plus froide, similaire à celle observée à l’époque préindustrielle, une vague de chaleur aussi extrême que celle qui a frappé le Royaume-Uni aurait été nettement plus improbable. De plus, durant l’ère préindustrielle, il aurait fait 4°C de moins, précisent les experts. Après avoir combiné les données d’observation avec celles des modèles climatiques, les chercheurs ont déterminé que le réchauffement climatique d’origine humaine « rendait l’événement au moins 10 fois plus probable ». « Dans les modèles – ajoutent les experts – le même événement serait environ 2°C plus frais dans un monde plus froid que 1,2°C, ce qui est une variation d’intensité beaucoup plus faible que celle observée ».

Les scientifiques soulignent que les vagues de chaleur représentent un risque sérieux pour la santé des personnes et sont un phénomène aggravé non seulement par le changement climatique, mais aussi par d’autres facteurs tels que « le vieillissement de la population, l’urbanisation, l’évolution des structures sociales et des niveaux de préparation ». Si nous ne faisons rien pour contenir le changement climatique, en réduisant fortement et rapidement les émissions de carbone, ces événements extrêmes seront de plus en plus fréquents et dramatiques à l’avenir.