Le mystère de l’église secrète de NieR : Automata secoue Internet et personne ne sait comment le résoudre

Que Yoko Taro soit sujette aux surprises dans ses jeux ne surprend personne. NieR : Automata, l’œuvre la plus acclamée du réalisateur japonais, est l’une des grandes sensations de l’été pour la communauté. Un utilisateur de Reddit a indiqué qu’il était entré dans l’église de la ville copiée, une zone à partir de laquelle aucun accès officiel n’est connu. La folie a été telle dans la communauté que personne ne sait comment il a pu la trouver. Réalité ou faux ? Nous vous disons tout ce que nous savons.

Le cas de l’église de la ville copie à NieR : automates

Tout a commencé il y a à peine deux mois, lorsqu’un utilisateur de Reddit nommé u/sadfutago a demandé sur une chaîne en jeu s’il y avait un moyen pour son ami d’ouvrir l’église de Copy City. Il n’a reçu de réponse qu’un mois plus tard, lorsqu’il est revenu pour répondre en fournissant la première preuve de son exploit.

L’utilisateur, comme on peut le voir sur sa télévision, fait quelque chose d’aussi simple que d’aller à la façade de l’église et de l’ouvrir avec une interaction normale. Ni plus ni moins. La communauté a commencé à chercher des réponses à son modus operandi. Certains doutaient de sa crédibilité, soulignant qu’il pourrait s’agir d’un mod élaboré pour la version PC, mais cette option a été écartée en raison de l’impossibilité de modifier le jeu à un tel niveau. Cela, ou l’utilisateur auquel nous faisons référence est un génie de la programmation qu’un studio de haut niveau devrait signer.

NieR : Les fans d’Automata sont devenus fous à la recherche d’un moyen d’ouvrir cette zone, mais seul u/sadfutago le pouvait. Ce mardi 26 juillet, il a partagé l’intégralité de la vidéo de l’Église. En atteignant la chapelle, une scène vidéo s’active pointant vers ce qui semble être la tombe d’un personnage familier, que nous ne révélerons pas dans la pièce pour ne pas tomber dans l’intrigue.

Lance McDonald, connu sur Twitter pour ses contacts dans le monde du jeu vidéo japonais, a fait un examen approfondi du matériel. « Il n’est pas encore possible de modifier Nier Automata de cette manière, au cas où quelqu’un penserait que ce n’est pas réel », explique-t-il. A noter que les petites flèches au-dessus des objets et des portes sont désactivées dans la vidéo de l’utilisateur, ce qui est étrange car il n’est pas possible de l’enlever.

Une partie de la communauté fait allusion au fait que ce matériel pourrait faire partie d’une campagne promotionnelle menée par l’équipe de Square Enix pour promouvoir les réservations pour l’édition Nintendo Switch, dont la sortie est prévue le 6 octobre. D’autres, en revanche, font allusion au fait qu’il ferait partie du contenu supprimé restauré grâce à un kit de développement. u/sadfutago a partagé qu’il s’agit de la version PS4. Est-ce la plus grande découverte du jeu ou une campagne destinée à le rendre viral des années après son arrivée ? Nous en saurons plus bientôt.

Références : Reddit | Twitter