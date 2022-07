Apple A16 pourrait avoir un CPU 15% plus rapide et un GPU jusqu’à 30% plus rapide

En un mot: Apple devrait définir davantage la ligne entre ses iPhones grand public et phares en septembre, lorsque la prochaine génération d’appareils sera introduite. La plupart pensent qu’Apple le fera en réservant son SoC A16 aux iPhones de niveau Pro et en expédiant ses autres nouveaux iPhones avec l’A15 de la famille iPhone 13.

Jason Cross de Macworld a récemment examiné le tableau d’ensemble, y compris les améliorations passées, pour essayer de prédire le type de performances que nous pouvons attendre de l’A16. Le consensus général de la rumeur est qu’Apple fabriquera l’A16 sur un processus de 5 nm, tout comme il l’a fait avec l’A15 et l’A14 avant lui.

L’A16 utilisera probablement le processus 5 nm de troisième génération de TSMC, qui n’offrira qu’une légère amélioration des performances et de l’efficacité. Un bond beaucoup plus important en termes de performances et d’efficacité surviendra lorsque Apple adoptera une puce basée sur un processus de 3 nm, mais cela ne devrait pas être prêt pour le lancement en attente de l’iPhone 14.

Cross pense que l’A16 pourrait contenir jusqu’à 20 milliards de transistors, dont beaucoup seront utilisés pour alimenter le moteur neuronal pour l’apprentissage automatique ainsi que le processeur de signal d’image (ISP) et les encodeurs/décodeurs vidéo.

Selon les rumeurs, l’iPhone 14 Pro serait doté d’un nouvel appareil photo 48MP qui nécessitera des chemins de données plus larges et plus rapides vers le FAI. Sans infrastructure adéquate, les temps de traitement des images en pâtiraient et ce n’est pas conforme à la stratégie d’Apple.

L’A16 conservera probablement la même configuration de base de deux cœurs de performance aux côtés de quatre cœurs à haut rendement.

Cross s’attend par ailleurs à ce qu’Apple implémente la mémoire LPDDR5 cette année, une décision qui augmenterait sans aucun doute la bande passante de la mémoire. Passer de LPDDR4x à LPDDR5 pourrait augmenter la bande passante mémoire jusqu’à 50 %. Traverser Apple ferait le saut l’année dernière mais bien sûr, cela ne s’est pas produit.

Avec quelques autres ajustements, nous avons pu voir l’A16 offrir jusqu’à 15% d’amélioration des performances par rapport à son prédécesseur.

Du côté du GPU, on pense qu’Apple ira avec cinq cœurs de GPU sur l’A16 ou peut-être six, mais pas plus que cela. Encore une fois, d’autres améliorations architecturales et le passage à la mémoire LPDDR5 ne feront qu’augmenter encore plus les performances graphiques.

Tout bien considéré, nous pourrions voir une amélioration des performances allant jusqu’à 30% par rapport à l’A15 de l’année dernière du côté du GPU.

Enfin, Cross pense que l’iPhone 14 Pro utilisera le modem Snapdragon X65 de Qualcomm au lieu de son modem 5G de longue date. L’iPhone 13 Pro de l’année dernière était équipé d’une puce Snapdragon X60 5G ; le X65 offre jusqu’à 10 Gbit/s de vitesse de téléchargement maximale contre 7,5 Gbit/s sur le X60.

Certains pensent que la propre puce 5G d’Apple pourrait être prête à faire ses débuts en 2023 tandis que d’autres pensent que des revers majeurs la repousseront de plusieurs années.