John Cena débarque sur Fortnite : comment l’obtenir ?

Accrochez-vous bien, car les virages arrivent. John Cena lui-même arrive à Fortnite avec sa propre skin et ses accessoires. Epic Games a surpris à la fois les locaux et les étrangers avec cette annonce de ce nouveau skin Fortnite Saison 3. Juste en dessous nous vous donnons tous les détails sur John Cena dans Fortnite :

Quand John Cena arrive-t-il à Fortnite ?

Selon les informations officielles d’Epic Games lui-même, John Cena et ses accessoires arriveront au store Fortnite le 29 juillet 2022 à 02h00 CEST. Nous ne savons pas quel prix auront leurs objets, même si via datamining nous savons qu’il y aura un pack avec chacun d’eux.

Art officiel de John Cena et ses objets dans Fortnite

Quels objets possède John Cena dans Fortnite ?

Ce sont tous les objets de John Cena dans Fortnite :

John Cena Skin (comprend les styles d’équipement d’entrée et d’anneau)

Accessoire de sac à dos WWE Champion Title

Outil de récolte à la main

Je ne peux pas me voir Geste

Tous les objets John Cena dans Fortnite

Images du skin John Cena dans la boutique Fortnite extraites du jeu via datamining

Juste en dessous, nous vous montrons à quoi ressemble le geste You Can’t See Me du Box Office, avec sa musique officielle :

Comme nous l’avons mentionné, John Cena et le reste de ses accessoires arriveront au store Fortnite Battle Royale le 29/07/2022 à 02h00 CEST. A ce moment nous écrirons une nouvelle news avec les prix exacts de tous vos objets et de votre lot.

Ce skin est sûrement ce que John Cena a suggéré avec une publication Instagram le 16 février, et non The Peacemaker de la série HBO Max du même nom comme on le pensait à l’origine.

Qui sait s’il y aura plus de skins WWE dans Fortnite à l’avenir. Pouvez-vous imaginer Undertaker ou Triple H s’épiler dans le jeu vidéo Epic Games ?

