Kylie Jenner et Kim Kardashian attaquent le pivot vidéo d’Instagram ; l’entreprise hausse les épaules

Les célébrités de la télé-réalité Kylie Jenner et Kim Kardashian ont dénoncé le pivot vidéo d’Instagram, affirmant que l’application devrait rester axée sur les photos. Ils appellent Instagram à « arrêter d’essayer d’être TikTok ».

Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a répondu avec – quoi d’autre? – une vidéo dans laquelle il a effectivement haussé les épaules et a déclaré que la transition se produisait, que l’entreprise l’encourage ou non…

Interne du milieu des affaires signalé sur la ligne.

C’est un message que vous vous attendez à ce qu’Instagram prenne au sérieux, en partie parce que les points de vue des personnalités de la culture pop peuvent avoir des impacts réels. Lorsque Jenner a déclaré en 2018 qu’elle avait cessé d’utiliser Snapchat, la société a vu 1,3 milliard de dollars effacés de sa valeur marchande.

Mais aussi parce que, comme pour Snapchat, les personnalités en vue font écho aux commentaires de beaucoup d’autres ; qu’Instagram est censé être une application photo et ressemble de plus en plus à une application vidéo.

Cependant, Instagram semble adopter la même approche que Snapchat : affirmer que les gens doivent accepter le changement. Adam Mosseri n’a pas nié que l’entreprise se tournait vers la vidéo, mais a déclaré qu’elle appréciait toujours les photos. Il a fait valoir que la popularité croissante de la vidéo rend le changement inévitable, que l’entreprise fasse ou non quelque chose pour accélérer la tendance.

« J’entends beaucoup de préoccupations en ce moment au sujet des photos et de la façon dont nous passons à la vidéo. Maintenant, je veux être clair : nous allons continuer à prendre en charge les photos. Cela fait partie de notre patrimoine, j’adore les photos, je sais que beaucoup d’entre vous aiment aussi les photos.

Cela dit, je dois être honnête. Je crois que de plus en plus d’Instagram va devenir vidéo au fil du temps. Nous le voyons même si nous ne changeons rien. Nous voyons cela même si vous ne regardez que le flux chronologique. Si vous regardez ce que les gens partagent sur Instagram, cela se transforme de plus en plus en vidéos au fil du temps. Si vous regardez ce que les gens aiment, consomment et partagent sur Instagram, cela passe également de plus en plus à la vidéo au fil du temps, même lorsque nous cessons de changer quoi que ce soit. Nous allons donc devoir nous pencher sur ce changement, tout en continuant à prendre en charge les photos.