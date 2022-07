Comment obtenir le poncho, le câble et le détergent dans Stray et où les utiliser ?

Allez allez allez! Moins de piscines et plus de miaulements. Comment se passent ces 7 jours de Stray gratuit ? Vous avez déjà réussi le jeu FOTY (Feline of the Year) ? Alors quoi, avez-vous découvert tous ses secrets ? Sûrement pas, sûrement plus d’un d’entre vous résisteront au contre-la-montre (ne vous inquiétez pas, nous avons un guide pour le terminer en 2 heures). Ou il vous manque peut-être des objets de collection (avez-vous ouvert tous les coffres-forts et les portes avec des codes ?). Peut-être même vous êtes-vous retrouvé coincé dans le puzzle du poncho, du câble électrique et du détergent Super Spirit.

C’est justement avec ce puzzle que nous allons vous donner un coup de main aujourd’hui. C’est un puzzle qui bien qu’il puisse être avancé et fait au chapitre 4, ce n’est qu’au chapitre 6 qu’il devient indispensable d’avancer dans l’histoire. Sa mécanique et son fonctionnement sont aussi anciens que Link’s Awakening. Nous avons besoin de quelque chose d’une personne, mais cette personne ne nous le donnera qu’en échange d’une deuxième chose qu’une deuxième personne a, qu’une troisième personne demande… et ainsi de suite jusqu’à ce que ce soit un charabia complet. Alors allons-y étape par étape pour voir où tout se trouve et comment l’obtenir.

Où est la boutique de ponchos ?

Dans la Banlieue, la zone où se déroulent les chapitres 4, 6 et 7, vous pouvez trouver un store appelé « Grandma’s Clothes » dans lequel un robot nous propose de nous tisser un poncho si nous lui apportons le matériel nécessaire. S’y rendre est très facile. Depuis le centre de la zone, là où se trouve le robot Guardian, descendez la rue du milieu jusqu’au bout, tournez à gauche quand vous n’avez pas le choix, puis tournez à droite. Au bout de cette allée, vous trouverez la boutique, qui ressemble à ceci :

Le store de vêtements de grand-mère.

Comment obtenir un câble électrique ?

Pour fabriquer le poncho, Abuela a besoin d’un câble électrique, qui s’obtient en échangeant avec Azooz, le marchand juste à droite du robot Guardian, en bas des escaliers. Mais bien sûr, Azooz ne commerce pas avec des pièces, mais fait plutôt des échanges, et pour nous donner l’énergie électrique il nous demande un détergent Super Spirit. Ici vous pouvez le voir :

Le marchand Azooz qui nous troquera du détergent Super Spirit contre un câble électrique.

Comment obtenir la lessive Super Spirit ?

C’est facile. Montez sur les toits de la banlieue et dans la zone centrale, vous trouverez deux robots passant des seaux de peinture d’un toit à l’autre. Si vous vous tenez à côté de Vapora, celui qui se trouve à une hauteur inférieure, et que vous commencez à miauler lorsqu’il effectue les lancers, vous finirez par perdre votre concentration et faire tomber l’un des cubes dans la rue.

Les robots qu’il faut distraire avec des miaulements sur les toits.

À ce moment-là, le propriétaire de l’endroit où la peinture est tombée sortira pour nettoyer le gâchis, laissant la porte de son établissement ouverte et… eurêka ! C’est un store de blanchisserie où ils ont du détergent Super Spirit. Récupérez-le, retournez voir Azooz, donnez-le-lui pour récupérer le câble électrique puis partez avec lui à Abuela pour récupérer le poncho.

Le linge qui s’ouvre lorsque la peinture peut tomber. A l’intérieur se trouve le détergent.

Où est le braquage à froid pour donner le poncho ?

Une fois avec le poncho, dans la même rue que le store d’Abuela, vous trouverez une porte avec une pancarte où vous pourrez lire : « Elliot Programming. Appelez et attendez que nous ouvrions ».

Si vous grattez la porte, au bout de quelques secondes un robot apparaîtra et vous devriez en profiter pour vous faufiler dans le bâtiment et monter au deuxième étage, où vous trouverez un deuxième Chappie grelottant de froid. Ce personnage, Elliot, est essentiel pour faire avancer l’histoire, alors…

Casse-tête terminé !