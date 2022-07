Le magasin Apple Brompton Road ouvrira près de Harrods à Londres, avec un « royaume AR fantastique »

Londres va se doter d’un troisième Apple Store phare, celui-ci très proche du célèbre grand magasin Harrods. Apple Brompton Road est situé à un emplacement prestigieux, que le Royal Institute of British Architects appelle « la porte d’entrée de Knightsbridge ».

Knightsbridge est une zone commerciale haut de gamme avec de nombreuses boutiques de créateurs. Il s’agit notamment de Christian Louboutin, Gucci, Hermès, Jimmy Choo, etc. Le magasin se trouve juste en face de Harvey Nichols, un autre grand magasin haut de gamme très connu…

Apple possède actuellement deux magasins de détail phares dans le centre de Londres, l’un à Covent Garden, l’autre sur Regent Street.

La société possède des magasins supplémentaires dans des centres commerciaux à l’est et à l’ouest de la capitale.

Le site Web d’Apple indique que le magasin ouvrira le 28 juillet.

Notre nouveau magasin sur l’emblématique Brompton Road de Londres, à quelques pas de Hyde Park, est presque prêt à être exploré. C’est un endroit où vos idées les plus audacieuses peuvent fleurir, et nous sommes là pour les aider à grandir.

Le magasin fait partie d’un réaménagement majeur de la zone commerciale haut de gamme, dans le cadre d’un accord qui a été signalé pour la première fois par le London’s Norme du soir retour en 2019.

Poche ultime rapporte que le magasin aura un espace dédié aux expériences de réalité augmentée.

Pour célébrer l’ouverture du magasin, Apple propose une gamme de sessions gratuites de musique, d’art et de bien-être qui se déroulent dans le magasin du 28 au 31 juillet. Des performances en direct et des questions-réponses sont prévues au cours du week-end, et il y aura un « royaume AR fantastique » que les visiteurs pourront découvrir à l’intérieur du magasin, ainsi qu’un DJ invité spécial le 28 juillet.

Les architectes Fletcher Priest ont déclaré que le réaménagement du domaine de Knightsbridge comprendra des améliorations majeures à la station de métro, ainsi qu’un nouveau jardin et restaurant sur le toit.

Knightsbridge Estate est un redéveloppement majeur à usage mixte au cœur de l’un des quartiers commerçants les plus prestigieux de Londres. Notre conception vise à revigorer, restaurer et célébrer ce pâté de maisons clé de Londres en libérant de l’espace pour des commerces de détail contemporains, des bureaux et de nouveaux appartements regroupés autour d’un jardin sur le toit ouvert et abrité.

Les améliorations du domaine public comprennent des trottoirs plus larges le long de Brompton Road avec une nouvelle entrée améliorée à la station de métro Knightsbridge. Un carré de poche paysager à côté de Hooper’s Court abritera un accès supplémentaire sans marche à la station de métro qui redonne vie à l’infrastructure redondante du métro de Londres. En consacrant un important système de refroidissement sur le toit au métro de Londres, le programme débloquera son plan visant à augmenter la vitesse et la fréquence des trains de la ligne Piccadilly.

Le développement verra le coin de Brompton Road et de Sloane Street restauré comme porte d’entrée de Knightsbridge. Au premier étage, des voûtes voûtées en métal coulé remplaceront la station de métro qui a été ajoutée tardivement au coin. Plus loin le long de Brompton Road, les rez-de-chaussée des bâtiments seront restaurés afin que les « maisons » individuelles à pignon soient reconnectées à la rue.

Un nouvel immeuble de bureaux de 100 000 pieds carrés sera créé avec une entrée sur Hoopers Court. Une oasis de calme est introduite au cœur du développement – un jardin à la française autour duquel sont regroupés 35 nouveaux appartements. Au-dessus, il y aura un restaurant sur le toit masqué par une série de volets perforés et inclinés conçus pour servir d’écran pour protéger l’intimité des résidents et orienter les vues des convives vers le coucher de soleil sur les toits de Harrods à l’ouest.