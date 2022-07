Forspoken, le premier jeu PC avec Microsoft DirectStorage, a été reporté à l’année prochaine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Forspoken, le RPG d’action de Square Enix qui a été utilisé pour montrer la technologie DirectStorage de Microsoft en mars, n’arrivera pas cette année. Le jeu a été retardé une deuxième fois, passant de sa date de lancement précédente en octobre à janvier 2023.

« A la suite de discussions en cours avec des partenaires clés, nous avons pris la décision stratégique de déplacer la date de lancement de Forspoken au 24 janvier 2023 », a tweeté le compte officiel du jeu. Il a ajouté que bien que tous les éléments du jeu soient terminés, la phase finale de polissage se poursuit.

C’est la deuxième fois que Forspoken est retardé. Sa date de sortie officielle était initialement le 24 mai 2022, on pourrait donc s’attendre à ce qu’un troisième report soit peu probable, mais pas impossible.

Même si vous n’êtes pas enthousiasmé par Forspoken, la nouvelle indique qu’il est désormais peu probable que la technologie Microsoft DirectStorage s’exécute dans Windows 11 cette année. Microsoft a publié l’API pour les développeurs de jeux PC en mars – elle fait déjà partie des consoles Xbox Series X/S – et Forspoken devrait être le premier jeu PC à l’utiliser.

Le développeur Luminous Productions affirme que DirectStorage, qui permet aux jeux de faire plusieurs demandes d’E/S simultanées et avec une plus grande efficacité, réduira les temps de chargement de Forspoken d’une moyenne de 10 secondes lors de l’utilisation d’un SSD SATA à seulement une seconde sur un SSD NVMe capable de fournir des vitesses de lecture de plus de 5 000 mégaoctets par seconde, bien que certains aient contesté ces chiffres.

De plus, Microsoft a précédemment déclaré que DirectStorage réduirait la surcharge d’un processeur dans les jeux jusqu’à 40 % lors de son utilisation dans Windows 11 (il sera également pris en charge dans Windows 10) avec un lecteur NVMe. Les cycles CPU supplémentaires pourraient être utilisés pour le traitement en arrière-plan, les charges de travail de l’IA ou d’autres fonctionnalités de jeu comme les gigantesques mondes ouverts. Nous verrons si la mise en œuvre de DirectStorage par Forspoken tient ces promesses l’année prochaine.