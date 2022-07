Comment poser des questions anonymes sur Instagram

Parfois, nous posons des questions sur nos réseaux sociaux à la recherche d’une réponse honnête. Cependant, nous ne recevrons pas toujours autant de réponses que nous le souhaiterions. Beaucoup de personnes qui nous suivent sont timides et hésitent à faire un commentaire personnel ou à nous montrer leurs sentiments. Pour cela, des plateformes de réponse anonymes telles que Ask.fm ont été créées il y a longtemps. L’un de ces services est NGL, qui a une intégration complète avec Instagram et vous permettra de communiquer de manière anonyme avec votre public via des histoires. C’est une bonne idée?