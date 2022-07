Test de l’AMD Ryzen 5 5500 : oui ou non ?

Aujourd’hui, nous jetons enfin un premier coup d’œil au Ryzen 5 5500. Étonnamment, ce processeur est sorti il ​​y a environ trois mois et c’est la pièce de la série Ryzen 5000 la moins chère que vous puissiez avoir, donc on pourrait penser que nous serions partout. , mais pour plusieurs raisons, nous avons manqué cette couverture.

La version courte est que le R5 5500 est sorti discrètement en avril et qu’AMD n’a pas échantillonné les médias à temps pour un examen du premier jour, mais nous avons reçu notre échantillon une semaine après leur mise en rayon. À ce moment-là, c’était une sorte de vieille nouvelle, alors nous sommes passés à autre chose.

Récemment cependant, après avoir comparé les Ryzen 5 3600 et 5600, beaucoup nous ont demandé une comparaison avec le 5500, étant donné qu’il peut être acheté pour 140 $. C’est une remise de 40 $ par rapport au Ryzen 5 5600, ce qui n’est pas beaucoup, mais en passant purement par le nom, il ne semble pas non plus qu’il y ait beaucoup de différence entre ces deux puces … et c’est ce qui fait du 5500 un mouvement sournois par DMLA.

Les Ryzen 5 5500 et 5600 sont des produits très différents. Certes, ce sont tous les deux des processeurs Zen 3 à 6 cœurs/12 threads, mais ils sont basés sur des conceptions différentes. Alors que le 5600 est un modèle Vermeer, le 5500 utilise le design APU nommé Cezanne. En bref, le 5500 est un 5600G sans l’iGPU, ce qui indique que par rapport au 5600, vous obtenez la moitié du cache L3 à 16 Mo et uniquement le support PCIe 3.0.

La rétrogradation du cache L3 à elle seule est importante car nous l’avons vu conduire à des performances de jeu décevantes pour les 5600G et 5700G par rapport aux parties Zen 3 à part entière. Il semble que beaucoup d’entre vous utilisant des pièces Ryzen 5 plus anciennes veulent savoir si le 5500 est une mise à niveau intéressante, ou si vous devez simplement opter pour le 5600 ou supérieur, alors aujourd’hui, nous allons le découvrir.

Pour celui-ci, nous avons une référence de 21 jeux à 1080p et 1440p en utilisant à la fois les Radeon RX 6950 XT et 6600 XT, avec SAM activé. La carte mère utilisée pour les tests est l’ancienne MSI B350 Tomahawk utilisant la dernière révision du BIOS basée sur le bios AGESA 1.2.0.7, qui active la Resizable BAR ainsi que la prise en charge des processeurs Ryzen 5000. Ensuite, nous avons 32 Go de mémoire double canal double rangée DDR4-3200 CL14, et cette même configuration a été utilisée pour tester tous les processeurs Ryzen.

Avec ces détails à l’écart, passons en revue quelques-uns des matchs, puis nous examinerons la moyenne des 21 matchs.

Repères

En commençant par ACC, nous constatons que le 5500 est légèrement plus lent que l’ancien 3600, avec une marge de 5 à 8% selon la configuration, ce qui indique que le 5600 est jusqu’à 35% plus rapide, vu lors de l’utilisation de la Radeon 6600 XT, ce qui est un peu étrange car le goulot d’étranglement du processeur était plus fort que ce que nous avons vu avec le 6950 XT.

Ce qui n’est pas étrange, c’est le fait que le 5500 est plus lent que le 3600 dans ce titre. Nous savons grâce aux tests avec le 5800X3D que l’ACC est extrêmement sensible à la capacité de cache et avec le 3600 contenant un cache L3 de 32 Mo, même s’il est de 16 Mo par CCX, il a un réel avantage sur le 5500 qui a un total de 16 Mo. Début décevant donc pour la partie entrée de gamme Zen 3.

Le 5500 semble plus compétent dans Battlefield V, devançant l’ancien 3600 d’environ 8 % avec le 6950 XT. Par rapport au 5600, la fréquence d’images moyenne n’était pas si inférieure, seulement 9 % les séparaient à 1080p avec le 6950 XT. Cependant, ce sont les bas de 1% qui se sont présentés comme le plus gros problème pour la partie réduite du Zen 3, chutant de près de 30% par rapport au 5600. Cela dit, ce problème était beaucoup moins perceptible avec un GPU plus milieu de gamme tel que le 6600 XT où les performances étaient similaires entre les trois processeurs.

Cyberpunk 2077 est principalement limité au GPU, même avec le préréglage de haute qualité composé. Même ainsi, le 5500 a pu dépasser le 3600, mais dans l’ensemble, les trois processeurs conduisent à une expérience de jeu similaire car les performances de la carte graphique sont la principale limitation de fréquence d’images ici.

Ensuite, nous avons Rainbow Six Extraction et nous voyons que pour la plupart, l’un de ces processeurs offrira une expérience de première classe car nous ne nous heurtons pas à un scénario lié au processeur jusqu’à ce que les fréquences d’images dépassent 250 ips. Pourtant, c’est le 5500 qui est le premier processeur à frapper le mur, vu lors de l’utilisation de la Radeon 6950 XT à 1080p, ce sera donc une nouvelle décevante pour les propriétaires de 3600 qui espèrent une mise à niveau bon marché.

Les performances en F1 2021 sont similaires entre le 3600 et le 5500. Cette fois, le modèle budgétaire Zen 3 était un peu plus rapide, mais nous ne parlons que d’une amélioration allant jusqu’à 8% pour la fréquence d’images moyenne et presque aucun changement au 1% bas. Pendant ce temps, dans nos tests les plus limités par le processeur, le 5600 est presque 40% plus rapide, ce qui est une différence folle compte tenu de la similitude du son du 5500 et du 5600.

Passant à Forza Horizon 5, nous constatons une fois de plus que le 5500 offre des performances de type 3600. Cela indique que le 5500 est ~ 20% plus lent que le 5600 dans nos tests les plus liés au processeur pour ce titre.

Hitman 3 est un autre exemple du 5500 offrant des performances de type 3600, bien que, encore une fois, lors de nos tests les plus limités en termes de processeur, il ait été de quelques pour cent plus lent. Il n’y a pas une grande différence entre ces trois processeurs pour Hitman et pour ce genre de titre, plus de 100 fps à tout moment est parfaitement acceptable.

La référence du processeur Riftbreaker est beaucoup plus exigeante que Hitman, donc ici ces bas de 1% auront de l’importance et heureusement, le 5500 est plus rapide que le 3600, ne serait-ce que par une marge de 8%. Le 5600 était jusqu’à 15% plus rapide et a réussi à maintenir les bas de 1% au-dessus de 60 ips avec le 6950 XT à 1080p.

Dying Light 2 est un bon exemple de jeu solo moderne typique dans le sens où il est fortement lié au GPU en utilisant des processeurs de génération actuelle. Fondamentalement, peu importe lequel de ces processeurs vous utilisez pour ce type de jeu, vous serez toujours limité par vos cartes graphiques.

Le dernier jeu que nous allons examiner individuellement, Watch Dogs Legion montre encore une fois que le 5500 offre des performances de type 3600. Le 5600 est au mieux environ 16 % plus rapide, ce qui n’est pas une énorme différence, mais il est peu probable que les propriétaires de Zen 2 soient intéressés par le 5500.

Moyenne de 21 matchs

En regardant notre moyenne de 21 matchs, nous voyons que dans l’ensemble, le Ryzen 5 5500 offre des performances de type 3600, en fait assez remarquablement, les deux étaient identiques, pour toutes les configurations de test. Pour notre configuration de test la plus liée au processeur avec la Radeon 6950 XT à 1080p, la 5600 était 17% plus rapide, ce qui n’est pas une marge énorme, mais toujours assez grande car nous verrions une marge plus petite comparant la 5600 avec la 5900X ou 5950X sur les jeux Tâches.

Étant donné que les 5500 et 3600 sont fondamentalement identiques, voici une comparaison par jeu avec le 5600. Le 5500 était 14% plus lent en moyenne à 1080p en utilisant les données 6950 XT, et nous voyons quatre exemples où la marge a dépassé 20% et même un où il a augmenté de 32 %.

Pourtant, il y a ces titres fortement limités par le GPU tels que Dying Light 2 et Cyberpunk 2077 où nous avons vu peu ou pas de différence entre les 5500 et 5600, et cela se produira dans de nombreux jeux, en particulier les titres solo où les joueurs privilégient généralement les visuels sur les fréquences d’images .

Avec la Radeon 6600 XT plus lente, la marge a été réduite et maintenant le Ryzen 5 5500 n’était que 7 % plus lent en moyenne. La grande majorité des jeux testés ont vu des marges à un chiffre, donc pour ceux qui utilisent un GPU de milieu de gamme de génération actuelle qui n’exécutera pas tous les jeux en utilisant des paramètres de qualité compétitifs, le R5 5500 ira très bien, mais finalement vous êtes mieux de dépenser un peu plus sur le 5600.

Budget Zen 3, ce que nous avons appris

Le Ryzen 5 5500 fonctionne certainement bien, mais de manière réaliste, si vous avez un budget limité tout en restant un passionné de performances, ce processeur devrait être évité même à 140 $. À ce prix, le R5 5500 est environ 20% plus abordable que le 5600, et nous l’avons trouvé seulement 14% plus lent dans des conditions extrêmes, mais nous parlons également de 40 $, et bien sûr, il y a d’autres considérations telles que le manque de support PCIe 4.0.

En supposant que vous construisez un nouveau système ou effectuez une mise à niveau de plate-forme, l’ajout d’une carte mère de 100 $ à l’équation réduit les économies de coûts du 5500 à 14 %, ajoutez de la mémoire et tout ce dont vous avez besoin et ce sera une très petite économie .

Ensuite, pour ceux qui utilisent déjà la plate-forme AM4, le 5500 peut sembler une option attrayante, étant donné qu’il s’agit d’un processeur Zen 3 très abordable. Mais encore une fois, il devrait être davantage considéré comme un Ryzen 5 3600 et vous pouvez régulièrement les acheter pour moins de 100 $ sur eBay. Nous savons que le neuf par rapport à l’occasion est un peu une comparaison entre des pommes et des oranges, mais le fait est que si vous recherchez une mise à niveau AM4 bon marché, vous pouvez obtenir le même niveau de performances pour beaucoup moins cher sur le marché de l’occasion.

Cela soulève la question, si vous êtes déjà sur la plate-forme AM4, quel type de processeur devez-vous posséder pour que le Ryzen 5 5500 en tant que mise à niveau ait un sens, car ce n’est certainement pas le 3600, et vous ne le feriez pas mise à niveau du 2600 au 3600, donc ce n’est pas non plus des propriétaires de 2600. Vous devrez probablement utiliser un processeur Ryzen quadricœur – pensez au Ryzen 3 1200, 1300X, Ryzen 5 1400, 1500X ou peut-être au Ryzen 3 3100 ou 3300X – bien que très peu de gens aient acheté ces pièces en raison du stock limité .

C’est là que nous voyons le Ryzen 5 5500 avoir un sens, mais même dans ce cas, nous vous recommandons d’essayer d’étendre votre budget pour le 5600.

Si vous construisez un nouveau PC à partir de zéro, le Ryzen 5 5500 est une passe difficile, n’y pensez même pas. Pour 35 $ de moins, le Core i3-12100F battra facilement le 5500 car il était 14 % plus rapide que le Ryzen 5 3600 lors de notre examen du premier jour, même lorsqu’il est limité au TDP de 58 W. Donc, en supposant que vous cherchiez à construire le PC de jeu le plus abordable possible, le Ryzen 5 5500 à 140 $ n’a aucun sens lorsque vous pouvez acheter le 12100F pour 105 $ et le jeter sur une carte B660 de qualité comme le MSI B660M Bazooka pour 140 $, ou une carte B660 d’entrée de gamme moyenne pour 100 $, où cela fonctionnera très bien, mais cela limitera votre chemin de mise à niveau.

Le Core i3-12100F prendra au moins en charge les périphériques PCIe 4.0 sur les cartes économiques et a la capacité d’utiliser la mémoire PCIe 5.0 ainsi que la mémoire DDR5, donc non seulement il est plus rapide pour les jeux et moins cher, mais il prend également en charge les nouvelles technologies.

En bout de ligne, Core i3-12100F pour les constructeurs à petit budget ou le Ryzen 5 5600 pour ceux déjà sur la plate-forme AM4 à la recherche d’un processeur Zen 3 abordable. Comme indiqué tout au long de cet examen, il est dommage que le 5500 soit si similaire au nom du 5600, car ce sont des pièces très différentes, en particulier à cause de la différence (ou de son absence) de ce gros cache L3 de 32 Mo.