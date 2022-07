Windows 11 a un an : passé, présent et futur

Windows 11 a été dévoilé le 24 juin 2021 en grande pompe. La présentation, dirigée par Panos Panay (directeur de Windows), a été un succès médiatique et a retenu l’attention du grand public. Les mois qui ont précédé ont été remplis de rumeurs et de théories du complot sur la question de savoir si Microsoft travaillait vraiment sur un « nouveau Windows », tandis que les mois qui ont suivi la sortie ont été marqués par la triste controverse sur les exigences de Windows 11.

Ce système d’exploitation était présenté comme « une version de Windows préparée pour la nouvelle décennie ». Un fort réinvestissement de Microsoft dans ce domaine leur a permis de développer une mise à jour Windows 10 d’une telle profondeur en un an seulement qu’elle ne pouvait pas partager un nom avec son prédécesseur.

un lancement précipité

Cependant, Windows 11 n’est pas aussi abouti que beaucoup d’entre nous le souhaiteraient. Les accords de Microsoft avec les constructeurs ont rendu nécessaire le lancement d’un système d’exploitation avec ombres et lumières avant Noël (5 octobre), encore loin de la perfection recherchée. À tel point que Microsoft a été contraint de publier plusieurs mises à jour cumulatives dans les 4 à 5 mois suivant la sortie pour finir de peaufiner cette première version de Windows 11.

Parmi les principaux reproches concernant cette première version de Windows 11, nous pouvons souligner les suivants :

Mauvaises performances du nouveau menu contextuel du bureau et de l’explorateur de fichiers.

Mauvaises performances de l’explorateur de fichiers, en particulier dans les dossiers synchronisés avec OneDrive.

Perte de fonctions présentes dans Windows 10 (faire glisser des fichiers vers la barre des tâches, pouvoir déplacer la barre des tâches vers une autre position, etc.).

Manque de personnalisation dans le nouveau menu Démarrer (pas de dossiers, pas de possibilité de modifier le nombre de lignes…).

Applications non renouvelées avec le nouveau design de Windows 11 (Enregistreur vocal, Appareil photo, Media Player, Bloc-notes…).

Absence des applications Android promises dans le Microsoft Store.

Cependant, tout n’était pas mauvais. Windows 11 a connu de grands succès au démarrage, tels qu’une interface plus propre et plus moderne, une refonte des sons système que nous avons adorés, ou de nouvelles applications Paramètres et Microsoft Store bien au-dessus de leurs prédécesseurs. Mais ce n’était pas assez.

Une année charnière pour l’amélioration de Windows 11

Cela fait un an que Windows 11 a été introduit. Au cours de ces mois, Microsoft a publié des mises à jour cumulatives qui ont corrigé les bogues et inclus de nouvelles fonctionnalités telles que les applications renouvelées du lecteur multimédia et du bloc-notes ou le widget météo dans la barre des tâches.

Actuellement, Windows 11 est bien plus stable et complet qu’à sa sortie. Cependant, comme nous l’avons déjà dit, cela n’a pas été sans problèmes et Microsoft en est pleinement conscient. La solution a un nom et un prénom : Windows 11 22H2, la grosse mise à jour qui arrivera avant la fin de cette année.

Cette mise à jour sera beaucoup plus importante que prévu et résoudra un grand nombre de problèmes avec la version de lancement de Windows 11. Parmi ses nouveautés, on peut souligner les suivantes :

Menu Démarrer : Possibilité de créer des dossiers d’applications et d’ajouter plus de rangées d’applications et de recommandations.

Améliorations dans Dispositions instantanées: Cette façon d’organiser nos fenêtres qui a été introduite dans Windows 11 a été améliorée dans cette mise à jour, nous permettant d’y accéder en faisant glisser une fenêtre en haut au centre de l’écran.

Explorateur de fichiers : grandes améliorations des performances (en particulier dans les dossiers synchronisés avec OneDrive), introduction d’onglets, possibilité d’épingler des fichiers spécifiques au panneau d’accès rapide (qui a été renommé Accueil), meilleure intégration avec OneDrive, etc.

Améliorations des performances dans certaines sections : menu contextuel, changement entre thème clair et thème sombre, recherche Windows, Acrylique…

Nouveau gestionnaire de tâches, entièrement repensé et avec un thème sombre.

Refonte d’autres parties du système d’exploitation telles que les commandes matérielles (volume/luminosité), la file d’attente d’impression, le menu de sélection d’application, etc.

Jeux: Améliorations des FPS dans les jeux vidéo en mode fenêtré. De plus, l’application Xbox HDR Calibration sera ajoutée à Windows 11 à l’avenir.

Autres améliorations (Mode Focus, Paramètres, Accessibilité, etc.).

Un avenir prometteur

Je suis totalement honnête avec vous : je ne m’attendais pas à cela de la part de Microsoft. Je pensais que Windows 11 serait un peu plus qu’un lifting et la réalité est que cela semblait ainsi dans sa première version, mais ce n’est pas la voie qu’il semble suivre. Windows 11 22H2 est, pour moi, une mise à jour très excitante par ce qu’elle implique : une forte volonté d’élever le standard de qualité.

Qui m’aurait dit il y a 1 an que Microsoft allait corriger l’effet performance Acrylique ou le changement entre les thèmes clairs et sombres ? Qui aurait pensé que Microsoft améliorerait autant les performances du Microsoft Store que dans les dernières mises à jour ? Quelqu’un a-t-il cru qu’un jour il optimiserait le jeu vidéo en mode fenêtre ?

Microsoft semble avoir abandonné, au moins temporairement, cette politique paresseuse qui avait accompagné Windows 10 au cours de ses dernières années. La philosophie « si ça marche, ça marche » a fait beaucoup de mal à Windows et Panos Panay semble vouloir l’inverser. C’est dessus.

La grande question qui se pose désormais est : jusqu’où ira cet esprit novateur de Microsoft ? Vont-ils continuer à rénover les parties négligées du système d’exploitation ? Le mode sombre arrivera-t-il enfin sur toute l’interface ? Le temps nous le dira mais, pour moi du moins, Windows 11 a déjà gagné un vote de confiance.