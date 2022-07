Thor Love and Thunder : voici comment Harry Potter a influencé le design du Gorr de Christian Bale

Thor Love and Thunder ouvre ce vendredi 8 juillet prochain dans les salles, un film qui nous présentera un nouveau méchant UCM avec Gorr le boucher des dieux, interprété par le célèbre acteur Christian Bale. Bien que les premiers aperçus de sa caractérisation en direct aient déjà suscité une certaine controverse à son époque pour un design quelque peu différent de celui des bandes dessinées, notamment au niveau du visage. Désormais, le réalisateur du film, Taika Waititi, a justifié le changement, soulignant que la saga Harry Potter avait eu une influence déterminante sur son image.

Voldemort a provoqué le changement de Gorr

Et c’est que comme les fans le savent, le visage de Gorr de Marvel présente quelques similitudes avec l’image que nous avons tous de Lord Voldemort, l’antagoniste de la saga Harry Potter, notamment en raison de l’absence de nez et de le skin blanchâtre ou grisâtre. Afin d’éviter les comparaisons, l’équipe artistique de Thor Love and Thunder a décidé d’aborder le personnage de Gorr sous un angle différent.

« Son visage dans les bandes dessinées, malheureusement, ressemble un peu à celui de Voldemort, alors j’ai pensé: » Les gens établiront cette connexion automatiquement. Nous avons donc décidé de nous éloigner de ce design et de conserver des éléments de ton et le fait qu’il avait l’épée, son histoire était vraiment la chose la plus importante pour nous », explique Taika Waititi.

De son côté, Christian Bale a admis lors de la conférence de presse de Thor Love and Thunder que le design du personnage fonctionnait très bien et qu’il découvrait le personnage pendant qu’il tournait : « C’était un homme pieux avec des tatouages ​​et il les a coupés et tous ceux des tatouages ​​ont été laissés sur lui. » des cicatrices. C’est à ce moment-là qu’il a pu vraiment commencer à jouer avec et à expérimenter tout en filmant. Je l’ai compris au fur et à mesure », raconte l’acteur.

