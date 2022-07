Nouveau et gigantesque trou d’ozone découvert sous les tropiques : il est 7 fois plus grand que celui de l’Antarctique

Un scientifique chinois de l’Université de Waterloo (Canada) a découvert un nouveau trou dans la couche d’ozone sous les tropiques. Il est énorme et représente un grave danger.

Cela semble incroyable mais un autre gigantesque trou d’ozone vient d’être découvert dans l’atmosphère terrestre, qui échappe à ce jour aux yeux des scientifiques. Le nouveau trou, défini comme une zone où il y a une perte d’ozone (O3) supérieure à 25% par rapport à l’atmosphère environnante, a été identifié exactement au-dessus des tropiques (30°N – 30°S) et serait présent depuis les années 1980, ou depuis la découverte du tristement célèbre trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. Ce qui rend la découverte particulièrement troublante, c’est le fait que le nouveau trou a non seulement la même profondeur que celui de l’Antarctique, mais qu’il est sept fois plus grand. Cela indique qu’il a déjà un impact significatif sur la santé des populations exposées au « gouffre ».

Le scientifique chinois Qing-Bin Lu, chercheur au Département de physique et d’astronomie et aux Départements de biologie et de chimie de l’Université de Waterloo, Canada. Le chercheur l’a identifié en combinant des données d’observation et des modèles mathématiques dédiés aux rayons cosmiques. Cela lui a permis de détecter des mécanismes physiques sous les tropiques comparables à ceux se produisant au-dessus de l’Antarctique, à la base du phénomène. Ses données « s’accordent bien avec le modèle de réaction électronique guidée par les rayons cosmiques (CRE) », lit-on dans le communiqué de l’université canadienne. Tout comme le trou antarctique, le trou d’ozone tropical a également été généré par des polluants dérivés des activités humaines, en particulier des produits chimiques appelés chlorofluorocarbures (CFC) utilisés principalement comme réfrigérants. Certains d’entre eux – notamment ceux contenant du chlore – ont été interdits par le Protocole de Montréal en 1987, cependant, comme ils ont des effets très durables sur l’ozone (ils le dévorent littéralement) leurs conséquences se feront sentir au moins jusqu’en 2060-2070, selon quelques prévisions. . La découverte d’un nouveau trou complique naturellement la situation.

Crédit : Université de Waterloo

La couche d’ozone, en effet, nous protège des rayonnements ultraviolets cosmiques et solaires les plus intenses et nocifs, capables par exemple de catalyser des mutations de l’ADN et par conséquent des cancers, ainsi que des problèmes de peau et de vue. La couche d’ozone au-dessus des tropiques s’est amincie d’environ 80% dans la zone centrale, un chiffre qui met en évidence la réduction marquée de l’absorption des radiations. Considérant qu’environ la moitié de la population mondiale vit sous les tropiques, « l’existence du trou d’ozone tropical peut causer une grande inquiétude mondiale », a déclaré le professeur Lu. « L’appauvrissement de la couche d’ozone peut entraîner une augmentation du rayonnement UV au niveau du sol, ce qui peut augmenter le risque de cancer de la peau et de cataractes chez l’homme, ainsi qu’affaiblir le système immunitaire humain, diminuer la productivité agricole et nuire aux organismes aquatiques et aux écosystèmes sensibles », a commenté le scientifique chinois.

Les trous dans la couche d’ozone jouent également un rôle dans la régulation des températures de la stratosphère, en particulier dans son refroidissement, de sorte que la nouvelle découverte pourrait également aider les experts à mieux comprendre les effets du changement climatique. D’autres études seront nécessaires pour déterminer avec précision les conséquences et la nature du trou d’ozone tropical. Les détails de la recherche « Observation of large and all-season ozone loss over the tropics » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée AIP Advances.