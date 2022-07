Les États-Unis cherchent à tuer les ambitions chinoises de fabrication de puces avec l’interdiction des ventes d’ASML

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La Chine cherche depuis longtemps à réduire sa dépendance à l’égard des fabricants de puces étrangers et à se concentrer sur ses options locales, dans le cadre du plan Made in China 2025 visant à mettre à jour ses capacités de fabrication nationales. Mais ces ambitions pourraient être anéanties par les États-Unis, qui veulent interdire la vente d’outils de lithographie produits par la société néerlandaise ASML dans le pays.

ASML, le plus grand fournisseur mondial de machines de lithographie utilisées dans le processus de fabrication de puces, est déjà interdit de vendre son équipement de lithographie extrême ultraviolet (EUV) le plus avancé, qui coûte environ 164 millions de dollars par unité, à ses clients chinois car il ne peut pas obtenir une licence d’exportation du gouvernement néerlandais en raison de la pression des États-Unis.

Bloomberg écrit que le gouvernement américain pousse maintenant ASML à cesser également de vendre ses anciens outils de lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) aux clients chinois. Bien qu’elle soit vieille d’une génération, la technologie est toujours utilisée pour créer des puces que l’on trouve dans les téléphones, les voitures autonomes, les PC, les robots, etc. Les États-Unis veulent interdire la vente du type de technologie DUV le plus avancé, les machines de lithographie par immersion, à la Chine. ASML est le principal acteur dans ce domaine ; l’année dernière, elle détenait une part de marché de 95 % en ce qui concerne les ventes de systèmes de lithographie par immersion.

Comme l’a noté The Reg, alors que les systèmes DUV sont principalement utilisés pour les processus de fabrication plus anciens comme le 30 nm, les techniques de multi-motifs peuvent être utilisées pour créer des nœuds plus denses. TSMC, par exemple, utilise DUV pour les deux premières générations de ses nœuds 7 nm.

Les États-Unis tentent également de faire pression sur des entreprises japonaises telles que Nikon pour qu’elles cessent de vendre les mêmes outils DUV à la Chine, qui a déjà vu plusieurs entreprises nationales interdites d’acheter des équipements de fabrication de puces avancés à des entreprises américaines.

Si les États-Unis parviennent à leurs fins, les résultats d’ASML pourraient en pâtir. Les fabricants de puces chinois ont représenté 14,7% des ventes d’ASML l’année dernière. Pour vous donner une idée des chiffres, SMIC, le plus grand fabricant de puces de Chine, prévoit d’investir 11 milliards de dollars dans l’augmentation de sa capacité DUV d’ici 2023.

« La discussion n’est pas nouvelle. Aucune décision n’a été prise et nous ne voulons pas spéculer ou commenter des rumeurs », a déclaré une porte-parole de l’ASML.

Le mois dernier, Chen Wenling, économiste en chef du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, géré par le gouvernement, a appelé la Chine à saisir le TSMC de Taiwan « si les États-Unis et l’Occident imposent des sanctions destructrices à la Chine comme des sanctions contre la Russie ».