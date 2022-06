STALKER 2 | L’étude reflète en vidéo comment la guerre en Ukraine les a affectés

GSC Game World avait son studio dans la ville de Kyiv, en Ukraine. Cependant, l’invasion russe a changé la réalité de tous ces employés. Le développement de STALKER 2 continue de progresser, même s’il se fait dans un contexte vraiment compliqué. Les développeurs ont voulu montrer cette réalité dans une vidéo, que vous pouvez voir juste en dessous de ces lignes.

« C’est l’endroit où nous avons travaillé, généré et concrétisé des idées. Puis il y a trois mois, la Russie a attaqué l’Ukraine et la guerre a commencé », raconte un employé. Tous les développeurs n’ont pas pu quitter le pays. La vidéo montre plusieurs de ces travailleurs dans leur situation difficile actuelle. L’une d’elles montre la caisse vide de son chat, car le minou est mort durant la première semaine après l’invasion.

Taras Kukurian, community manager, a enregistré un clip dans lequel il apparaît dans les rues d’Ukraine. Des sirènes retentissent avertissant d’un raid aérien. « Je travaille et puis je sors faire des promenades comme celles-ci. » Maksym Tkachenko, chef de la communauté, est dans son « bureau » : une salle de bain avec une machine à laver et une baignoire. « Pendant trois mois, j’ai travaillé et vécu dans ce couloir », explique la conceptrice narrative Dariia Tsepkova. Un « chien borgne » sauvé vit avec elle. Ce n’est pas facile d’écrire des missions violentes quand il y a la guerre derrière les fenêtres.

Les bénévoles continuent également de travailler

Certains de ceux qui sont restés en Ukraine continuent non seulement à développer STALKER 2, mais se sont également portés volontaires, et d’autres font partie de l’armée. « Je suis Dmytro Iassenev, développeur de la série STALKER. Je n’aurais jamais imaginé une guerre en Europe au 21e siècle. » Un autre CM du studio, Oleksii Ivanov, dit qu’il « défend » son pays « contre les agresseurs russes ».

STALKER 2 : Heart of Chernobyl était prévu pour 2022, mais GSC Game World a dû faire face à la guerre en Ukraine. Par conséquent, le développement se poursuivra plus longtemps et ne sortira pas sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC avant 2023.

Source | CGC