Vie extraterrestre confirmée ? La Chine dit qu’elle aurait pu détecter des preuves de civilisations extraterrestres

WTF ? ! La Chine a-t-elle découvert des signes de civilisations extraterrestres ? Selon le Science and Technology Daily, soutenu par l’État, la détection de nouveaux signaux artificiels possibles suggère que cela pourrait être le cas. Mais il peut aussi s’agir simplement d’interférences radio.

Selon Bloomberg, le rapport, dont toutes les traces semblent maintenant avoir été supprimées, a révélé que des signaux électromagnétiques à bande étroite ont été détectés par le radiotélescope sphérique à ouverture (FAST) de cinq cents mètres de diamètre (1 600 pieds), surnommé Sky Eye – le radiotélescope le plus grand et le plus sensible au monde. La raison exacte pour laquelle le rapport d’origine a été supprimé n’est pas claire.

FAST, qui est extrêmement sensible aux ondes radio à basse fréquence, a rejoint le projet Breakthrough Listen SETI en octobre 2016 pour rechercher des communications extraterrestres intelligentes dans l’Univers. Il recherche la vie extraterrestre depuis qu’il est devenu pleinement opérationnel en 2020, après avoir été équipé d’un équipement back-end conçu pour cette tâche quelques années plus tôt, écrit Yicai Global.

Les nouveaux signaux diffèrent de ceux capturés précédemment, et l’équipe les étudie, a déclaré Zhang Tonjie, scientifique en chef de l’équipe de recherche de civilisation extraterrestre cofondée par l’Université normale de Pékin, l’Observatoire astronomique national de l’Académie chinoise des sciences et l’Université. de Californie, Berkeley.

Zhang a déclaré que deux ensembles de données suspectes ont été trouvés en 2020 lors du traitement de données collectées en 2019, et un autre en 2022 à partir de données d’observation de cibles d’exoplanètes.

Avant de commencer à nous préparer à accueillir nos nouveaux seigneurs extraterrestres, Zhang a donné une mise en garde très importante : « Le signal suspect peut également être une sorte d’interférence radio, qui doit être confirmée ou exclue », a-t-il déclaré. « Cela peut être un long processus. »

Zhang a précédemment déclaré qu’il ne souscrivait pas à la théorie selon laquelle nous devrions nous méfier de la recherche d’une vie extraterrestre qui pourrait vouloir prendre les ressources de la Terre. « Imaginez si vous naviguez sur un bateau sur une mer sombre orageuse et que vous voyez une faible lumière d’un autre voilier au loin. Sortirez-vous votre arme pour lui tirer dessus, ou le trouverez-vous afin que vous puissiez vous entraider et dépendre les uns des autres ? » il a dit. « Nous ne pourrons peut-être pas survivre un jour sur Terre. Nous aurons besoin de l’aide de civilisations extraterrestres. »