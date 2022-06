Xbox & Bethesda Games Showcase : comment regarder en direct en ligne et à quelle heure commence-t-il

Après le report de Starfield et Redfall, deux des gros paris de Xbox Game Studios prévus pour 2022 (maintenant 2023), Microsoft proposera une conférence le dimanche 12 juin pour rapprocher les joueurs de certains des titres qu’ils ont en cours. Selon ceux de Redmond, la présentation mettra en vedette des « titres incroyables » de Xbox, Bethesda et d’autres partenaires.

Tout indique qu’au moins une partie de l’émission se concentrera sur des jeux qui ne tarderont pas à arriver sur le marché : « Tout ce que vous devez savoir sur la gamme diversifiée de jeux qui atteindra bientôt l’écosystème » Xbox. Selon Aaron Greenberg, directeur général de Xbox, il durera 95 minutes au total.

De plus, depuis que les gens demandent, notre conférence dure 95 minutes. – Aaron Greenberg 🔜LA Xbox FanFest (@aarongreenberg) 10 juin 2022

Ci-dessous, nous vous fournissons tous les détails à ce sujet.

Où pouvez-vous voir?

Comme d’habitude, nous pourrons suivre la présentation en direct depuis les chaînes Xbox officielles sur YouTube, Twitch, Twitter, Facebook et TikTok. De plus, ils ont promis sa diffusion dans 30 langues différentes. Dans tous les cas, chez Netcost, nous ferons un texte direct et une vidéo, sans parler des nouvelles qui seront publiées au fur et à mesure des annonces.

Heure en France, aux États-Unis et en Amérique latine

France () : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Le 14 juin, il y aura une Xbox & Bethesda Showcase Extended, conçue pour approfondir les annonces avec de nouvelles bandes-annonces, des vidéos de gameplay, etc. Toutes les informations dans ce lien.