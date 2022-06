PC Gaming Show 2022: comment regarder l’événement en ligne, où suivre en direct, l’heure et à quoi s’attendre

Le gala d’ouverture du Summer Game Fest 2022 est terminé, mais la période d’annonces et de surprises se poursuit au cours des prochains jours. L’un de ceux du calendrier est le PC Gaming Show 2022, qui aura lieu le 12 juin à partir de 21h30 (heure de la péninsule espagnole, horaire complet en dessous de ces lignes).

Et qu’attendons-nous de l’événement ? Un catalogue composé de jeux comme Arma 4, Warhammer 40K : Space Marine 2, le premier gameplay de The Invincible (oui, un autre jeu de tir de science-fiction futuriste), un titre à l’esthétique cyberpunk, et de nouveaux projets de Klei et 21 Bit Studios . Il y aura aussi de la place pour Half-Life Alyx : Levitation, un mod du chef-d’œuvre VR qui promet beaucoup et montrera 7 minutes de gameplay pendant la conférence

Nous avons quelque chose de très excitant à révéler à #PCGamingShow! 🥳 Le spectacle commence à 12h30, heure du Pacifique, le 12 juin 2022 ! 🖱️ Dans la semaine à venir, nous partagerons plus d’informations sur la façon dont vous pouvez le regarder avec nous ! Restez à l’écoute! 🖥️ pic.twitter.com/QEZQfuJPsU – Jeux Ysbryd (@YsbrydGames) 6 juin 2022

Comment et où pouvez-vous voir le direct?

Tout le monde peut suivre le PC Gaming Show 2022 en direct rigoureux, bien que de Netcost nous couvrirons les nouvelles qui se passent. Pour le regarder en vidéo, deux options s’offrent à vous : les chaînes officielles de PC Gamer sur YouTube et Twitch.

Ci-dessous, nous vous fournissons le calendrier ventilé par pays.

Heure en France, en Amérique latine et aux États-Unis