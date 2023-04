Plus de malheurs pour TikTok alors que la sonde américaine continue d’influencer les autres

Dès 2019, les États-Unis ont sondé les activités de la plate-forme de vidéos courtes, TikTok. Tout comme les États-Unis, d’autres pays du monde sondent ou même interdisent TikTok. Les actions des États-Unis ont incité d’autres régions à faire de même et le Vietnam vient de rejoindre la liste.

Le Vietnam commencera à sonder les opérations de TikTok en mai car il affirme que la plateforme a un contenu « toxique ». Selon le ministère de l’Information, ces contenus « constituent une menace pour la jeunesse, la culture et la tradition du pays ». Le Quang Tu Do, un responsable du ministère, a déclaré lors d’une conférence de presse sans entrer dans les détails qu’il était « beaucoup plus difficile » de modérer le contenu du programme bien connu appartenant à des Chinois qui propose des films au format bit que sur d’autres plateformes. .

Do a dit… « Nous aurons besoin de mesures plus strictes pour lutter contre ce contenu, la suppression seule ne suffit pas ». Cependant, il n’a pas donné de détails sur les mesures.

TikTok autorise le contenu toxique – Vietnam Govt.

Selon les informations de la société de recherche DataReportal, l’application détenue par ByteDance compte près de 50 millions d’utilisateurs au Vietnam âgés de 18 ans ou plus, selon le gouvernement. La société affirme avoir supprimé 1,7 million de vidéos à la demande du gouvernement vietnamien au cours du quatrième trimestre de l’année dernière. C’est parce qu’on pensait qu’ils étaient contre le contrôle réglementaire. Lorsqu’on lui a demandé si TikTok serait interdit dans la nation d’Asie du Sud-Est, Do a répondu que quiconque enfreindrait les lois locales ne serait pas le bienvenu.

Dans une déclaration plus tôt cette semaine, Do ajoute

« TikTok, Facebook et YouTube sont tous des médias sociaux transfrontaliers aux normes internationales. Mais lorsqu’elle opère au Vietnam, la plateforme doit respecter les réglementations locales en matière de contenu et d’obligations fiscales ». Il affirme par ailleurs que ces derniers temps, TikTok a autorisé le contenu « toxique, offensant, faux et superstitieux » sur sa plateforme.

Le gouv. affirme que TikTok a des bureaux locaux au Vietnam et c’est pourquoi c’est la seule plateforme confrontée à la sonde. TikTok a été informé il y a deux mois que le gouvernement. visitera son bureau. La société convient que la visite n’est pas déplacée car elle fait partie des lois locales du Vietnam. TikTok a dû mettre à jour ses règles pour les rendre plus transparentes.

