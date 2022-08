Les premières critiques de l’Asus Zenbook 17 Fold OLED sont là : un concept fonctionnel qui a besoin de plus de puissance

Par PCMag le 31 août 2022



70

Plus une preuve de concept coûteuse qu’un ordinateur portable que vous envisagez d’acheter, le Zenbook 17 Fold OLED d’Asus est un pas en avant dans la conception de PC qui, espérons-le, conduira à un développement futur.

De Tom’s Hardware le 31 août 2022



70

L’Asus Zenbook 17 Fold OLED est le plus grand pliable que nous ayons jamais vu, ce qui offre d’excellents modes de moniteur et un mode ordinateur portable utilisable. Mais c’est quand même très cher et un peu maladroit.

De The Verge le 31 août 2022



60

Pourtant, ce produit est assez utile, et c’est très cool. Le fait qu’il existe et qu’il fonctionne majoritairement est un très bon signe pour cette nouvelle catégorie d’appareil. Je pense qu’un excellent pliable d’Asus est probablement à l’horizon.

De Tom’s Guide le 31 août 2022



60

Cet ordinateur portable OLED pliable de 17 pouces est un ultraportable décent qui ressemble à un accessoire de film de science-fiction, et la gamme de façons dont vous pouvez le configurer est fantastique. Mais si vous vous souciez des performances ou de la convivialité, cherchez ailleurs ; vous pouvez obtenir plus d’ordinateur portable pour moins d’argent si vous abandonnez l’écran pliable.

Par TrustedReviews le 31 août 2022



60

L’Asus Zenbook 17 Fold OLED est un appareil pliable extraordinaire, offrant les avantages à la fois d’un ordinateur portable à clapet et d’une tablette géante de 17 pouces. Mais avec de nombreux aspérités, y compris une autonomie de batterie médiocre, il est difficile de justifier de dépenser autant d’argent à moins d’être un riche passionné de technologie.

Par DigitalTrends le 31 août 2022



70

L’Asus Zenbook Fold 17 n’est pas parfait, mais nous rapproche un peu plus de la gloire de l’écran pliant.