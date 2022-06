Une tasse de café par jour peut réduire le risque de lésions rénales

C’est ce que révèle une nouvelle étude menée par des chercheurs de Johns Hopkins Medicine : « Cela peut être dû à l’action de la caféine qui améliore la fonction rénale. »

La consommation de café est associée à une longue liste d’avantages pour la santé, tels que la prévention des maladies chroniques et dégénératives, notamment le risque moindre de développer un diabète de type 2, des problèmes cardiovasculaires et des maladies du foie. Cependant, une nouvelle étude a observé que la consommation de café dans le cadre des habitudes de consommation quotidienne normale est également liée à des effets bénéfiques sur les reins, réduisant les risques de lésions rénales aiguës par rapport à ceux qui ne consomment pas la boisson. L’enquête, publiée dans le magazine Rapports internationaux sur le rein par une équipe de recherche de la Johns Hopkins University School of Medicine à Baltimore, aux États-Unis, a indiqué un risque de lésion rénale aiguë de 15 % inférieur chez les personnes qui consomment n’importe quelle quantité de café chaque jour, bien que les réductions les plus importantes aient été observées dans le groupe qui buvait deux à trois tasses de café par jour (un risque inférieur de 22 à 23 %).

L’insuffisance rénale aiguë, telle que définie par la National Kidney Foundation des États-Unis, est une « épisode soudain d’insuffisance rénale ou de lésions rénales survenant en quelques heures ou quelques jours« . La condition, plus fréquente chez les patients hospitalisés souffrant de complications médicales et chirurgicales, provoque l’accumulation de déchets dans le sang, ce qui rend difficile pour les reins de maintenir le bon équilibre salin et hydrique dans le corps. Les symptômes peuvent varier en fonction de la cause des dommages et peuvent inclure une diminution de la production d’urine, un gonflement des jambes et des chevilles et autour des yeux, de la fatigue, un essoufflement, de la confusion, des nausées, des douleurs thoraciques. Dans les cas graves, le trouble peut également entraîner des convulsions ou un coma.

Pour l’analyse, les chercheurs ont utilisé les données de l’Atherosclerosis Risk in Communities Study, une enquête en cours sur les maladies cardiovasculaires dans quatre communautés américaines différentes, évaluant les informations cliniques de 14 207 adultes recrutés entre 1987 et 1989 avec un âge moyen de 54 ans. Les participants ont été interrogés sept fois sur une période de 24 ans par rapport au nombre de tasses de café consommées chaque jour : zéro, une, deux à trois ou plus de trois. Au cours de la période d’enquête, 1 694 cas d’insuffisance rénale aiguë ont été enregistrés.

Le café profite aussi aux reins

En tenant compte de la démographie, du statut socio-économique, des influences du mode de vie et des facteurs alimentaires, les buveurs de n’importe quelle quantité de café présentaient un risque de lésion rénale aiguë de 15 % inférieur à ceux qui n’en consommaient pas. Ensuite, en évaluant les données pour des comorbidités supplémentaires – telles que la pression artérielle, l’indice de masse corporelle (IMC), le statut diabétique, l’utilisation de médicaments antihypertenseurs et la fonction rénale – les chercheurs ont observé que les sujets qui buvaient du café avaient un risque 11 % plus faible de développer une insuffisance rénale aiguë. blessure par rapport aux non-consommateurs.

Les chercheurs n’ont pas précisé quels sont les mécanismes sous-jacents au bénéfice sur la fonction rénale du café mais suggèrent que la raison de la réduction du risque d’atteinte rénale pourrait être liée « à des composés biologiquement actifs associés à la caféine ou à la caféine elle-même, qui améliorent la perfusion et l’utilisation de l’oxygène dans les reins – a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le Dr Chirag Parikh, directeur de la Division de néphrologie et professeur de médecine à Johns Hopkins Medicine. La bonne fonction rénale et la tolérance aux lésions rénales aiguës dépendent d’un apport constant de sang et d’oxygène« .

À ce jour, on a émis l’hypothèse que la caféine pourrait « inhiber la production de molécules qui provoquent des déséquilibres chimiques et l’utilisation d’une trop grande quantité d’oxygène dans les reins – a ajouté le professeur Parikh -. Peut-être que la caféine aide les reins à maintenir un système plus stable, mais d’autres études seront nécessaires pour définir exactement les mécanismes de protection possibles de la consommation de café sur les reins, en particulier au niveau cellulaire.« .