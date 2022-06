iOS 16 : On attend particulièrement ces 7 fonctions avec impatience

L’appareil le plus utilisé d’Apple reste l’iPhone, l’iOS 16 prévu devenant tôt ou tard le système d’exploitation le plus utilisé d’Apple. Le fournisseur a maintenant présenté la nouvelle version lors de sa propre conférence de développeurs WWDC 2022 et n’a pas réinventé la roue. Les innovations sonnent toujours comme des améliorations significatives. On commence par le plus excitant pour nous :

1. iOS 16 : Widgets sur l’écran de verrouillage

Le nouveau WidgetKit permet aux développeurs d’utiliser la plupart des applications comme widgets d’écran de verrouillage. Ensuite, vous pouvez suivre la commande de l’application Lieferando ou un match de football sur Apple TV en temps réel sur l’écran de verrouillage de l’iPhone.

Les deux images à gauche et au milieu montrent les écrans de verrouillage individualisés. Sur la droite, vous pouvez voir la galerie de widgets que vous pouvez utiliser pour personnaliser l’écran de verrouillage. (Photo / s: Apple)

Ainsi, vous n’avez plus besoin de passer par l’écran d’accueil pour appeler les fonctions qui vous tiennent à cœur. Cela semble très pratique et comme si cela nous éviterait beaucoup de marcher sur l’iPhone à l’avenir.

2. Basculer entre les écrans de verrouillage

Nous allons rester avec les widgets sur l’écran de verrouillage pendant un moment : à l’avenir, vous pourrez facilement sélectionner les applications souhaitées dans la galerie de widgets. Ils vous indiqueront alors la météo ou un rendez-vous à venir. Android peut le faire aussi, mais Apple va encore plus loin : afin de rester clair malgré les innombrables possibilités, vous pouvez créer plusieurs écrans de verrouillage et basculer facilement entre eux. Avez-vous parfois besoin d’utiliser l’écran d’accueil ? Oui, mais beaucoup moins souvent qu’avant.

Vous pouvez configurer librement l’écran de verrouillage de l’iPhone sous iOS 16. (Photo : Apple)

3. iOS 16 : Personnaliser l’écran de verrouillage

Toujours sur l’écran de verrouillage, cette nouvelle fonctionnalité est plus petite mais offre également de nombreuses possibilités : vous pouvez personnaliser l’écran de verrouillage selon vos propres préférences de conception et d’informations à l’avenir. Vous définissez les couleurs, les polices et les arrière-plans. La météo actuelle ou une carte d’astronomie sont désormais disponibles en fond d’écran pour l’écran de verrouillage sous iOS 16.

4. iMessage : récupérer des messages

Apple a procédé à une refonte générale de sa messagerie intégrée. À l’avenir, vous pourrez ensuite modifier et retirer des messages dans iMessage et définir des conversations de message entières sur « non lues ». Certains messagers mobiles peuvent déjà faire beaucoup de cela, mais en aucun cas tous dans la même mesure.

5. Portefeuille Apple avec pièce d’identité et permis de conduire

Apple est également en train de repenser le portefeuille. À l’avenir, le portefeuille numérique contiendra également les permis de conduire et les documents d’identité, propose une vérification dans l’application et des clés NFC que vous pouvez partager avec d’autres sous iOS 16. À l’avenir, vous pourrez suivre les achats effectués avec le portefeuille grâce au suivi des commandes Apple Pay. Et tant que nous parlons d’Apple Pay : les achats à tempérament, que vous convenez directement avec Apple, seront bientôt possibles aux États-Unis.

Dans les situations d’urgence, vous coupez complètement les autres de votre contenu (à gauche). Le nouvel Apple Wallet ne pourra pas tout faire en Europe (à droite). (Photo / s: Apple)

Toutes ces fonctions de portefeuille sont principalement conçues pour le marché américain et il est peu probable qu’elles jouent un rôle majeur en Europe pour le moment. Cependant, ils méritent d’être mentionnés, car nos parlementaires débattent également des cartes d’identité numériques et d’autres documents. Un portefeuille numérique – qu’il soit d’Apple ou de Google – est une condition préalable à cela. Et il n’est pas rare que les prérequis techniques accélèrent une évolution politique. Nous avons juste besoin d’un peu de patience ici.

6. Apple Maps avec jusqu’à 15 arrêts

Cela semble peu, mais c’était l’une des fonctionnalités les plus critiquées d’Apple Maps : vous pouvez désormais insérer des étapes dans la navigation. Cela peut être à la fois des arrêts intermédiaires où vous faites une pause repas, ou simplement un détour chez un ami qui reste avec vous pour une nuit sur le circuit prévu en Italie. Apple Maps devient ainsi un système de navigation de plus en plus polyvalent et de meilleure qualité et une véritable alternative à Google Maps pour les utilisateurs d’iPhone.

7. Libérez les motifs

Avec iOS 16, vous devriez pouvoir découper des motifs à partir d’images, c’est-à-dire les détacher de l’arrière-plan. À titre d’exemple, Apple montre un chien que l’on peut voir sur la photo sur un arrière-plan. À l’avenir, l’intelligence artificielle vous aidera à simplement découper le chien, à le copier dans une nouvelle image ou à le partager directement via iMessage. Apple ne mentionne la fonction qu’en passant, mais c’est l’une des plus demandées dans la retouche photo d’aujourd’hui. Techniquement, ce n’est pas toujours facile non plus, car cela dépend de subtilités comme les cheveux et le contour des oreilles. Si cela se fait automatiquement à l’avenir – et si iOS 16 fonctionne de manière fiable et efficace, il sera beaucoup plus facile de recadrer des objets qu’auparavant.

Découpez simplement le chien (ou d’autres motifs) de l’arrière-plan : bientôt possible avec iOS 16.

Plus de nouvelles fonctionnalités dans iOS 16

La plupart des autres innovations iOS s’adressent principalement – mais pas exclusivement – aux développeurs d’applications. Jetons également un coup d’œil ici :

En mode dictée, la saisie vocale et manuelle sera active de manière synchrone à l’avenir. Ainsi, vous n’avez plus besoin de basculer pour ajouter une note, par exemple.

La nouvelle interface Partagé avec vous vous permet de trouver rapidement le contenu d’iMessage que vous avez reçu dans d’autres applications.

En tant que développeur, vous pouvez intégrer plus rapidement les raccourcis Siri dans votre application.

Live Text obtient de nouvelles fonctionnalités qui vous permettent d’extraire du texte à partir de vidéos.

L’application Traduire traduit désormais le texte en direct dans l’image de l’appareil photo – Apple rattrape Google Lens ici.

Le partage familial repensé vous permet de configurer plus facilement des comptes Apple pour vos enfants, ce qui leur permet de ne consommer que des applications, des films, des livres, de la musique, etc. adaptés à leur âge.

La norme de maison intelligente inter-fabricants Matter facilite la configuration et le contrôle des appareils intelligents, même avec iOS 16.

L’application de fitness fonctionne désormais sans Apple Watch.

L’application Santé propose un plan de médicaments.

Le nouvel outil de protection des données Safety Check vous permet de retirer l’accès aux données partagées dans iCloud et sur d’autres appareils en cas d’urgence.

CarPlay devrait faire partie intégrante des futurs véhicules de constructeurs renommés tels que Volkswagen et BMW. À l’avenir, le sous-système recevra une multitude d’informations et devrait fournir aux développeurs de logiciels des constructeurs automobiles une adaptation plus rapide.

Live Text reconnaît le texte des photos (à gauche) ou des vidéos (à droite). L’application traduit d’une langue à l’autre en temps réel. Salutations de Google Lens. (Photo / s: Apple)

Inspiré de Google

Dans l’ensemble, les innovations pour les utilisateurs d’iPhone sont formidables. La plupart des fonctionnalités devraient sembler familières aux utilisateurs des versions actuelles d’Android. Apple a fait un usage généreux du design Material You d’Android 12 et a surtout dépassé les applications les plus populaires qui sont en concurrence directe avec les applications Google telles que Maps, Lens ou Assistant.

CarPlay proposera bientôt aux constructeurs automobiles encore plus de fonctionnalités. Apple sécurise ainsi sa domination parmi les assistants automobiles. (Image : Apple)

iPadOS 16 : concurrence pour le portable ?

Stage Manager est le nom de la gestion de fenêtres multitâches qui fait d’iPadOS 16 un cauchemar pour ordinateur portable. Oh oui, et il y a maintenant des fenêtres qui se chevauchent. (Photo : Apple)

Les modifications apportées au système sœur d’iOS iPadOS 16 sont relativement faibles. Laissant de côté le nouveau Stage Manager multitâche :

Stage Manager renforce le multitâche en triant les applications inutilisées au bord de l’écran en attente d’être utilisées. Pour la première fois, vous pouvez travailler avec des fenêtres qui se chevauchent sous iPadOS 16 – comme vous le savez depuis l’ordinateur portable.

Free Form est un espace de travail collaboratif où chaque invité entre des notes, des graphiques, des liens et d’autres informations en temps réel sur une feuille de papier vierge. Une carte mentale numérique que vous et vos collègues pouvez remplir en ligne. Le modèle est l’application Microsoft Whiteboard.

Des fonctions d’annulation/rétablissement à l’échelle du système et un système de recherche et de remplacement sont implémentés.

Si vous connectez une tablette Apple avec iPadOS 16 à un écran externe, vous utiliserez tout l’écran pour afficher le contenu et pas seulement une section 4:3.

De nouvelles fonctionnalités de jeu sont disponibles pour les joueurs avec Metal 3, et le tableau de bord Game Center vous donne un aperçu rapide de ce à quoi vos amis jouent et de leurs réalisations.

Lorsque vous connectez l’iPad à un écran externe, il remplit désormais tout son espace au lieu d’une découpe 4:3. (Photo : Apple)

Les ambitions d’Apple en matière de tablette ont toujours été de rendre l’ordinateur portable aussi obsolète que possible. L’iPadOS 16, qui sera bientôt disponible, souligne cette affirmation avec des fonctionnalités intelligentes qui ne seraient pas possibles sur un ordinateur portable standard. Et pourtant à terme ça sent bon la fusion d’iPadOS et de macOS, car la sélectivité devient de plus en plus douce.

Quelle nouvelle fonctionnalité des systèmes mobiles d’Apple préférez-vous ?