Sonic Central 2022: heure et comment voir toutes les actualités de SEGA en direct

Sonic Central revient pour nous dire les dernières nouvelles sur le personnage populaire. L’édition 2022, qui se tiendra le 7 juin à 18h00 (CEST), présentera en avant-première « certains des projets, collaborations et événements à venir » qui auront lieu dans le reste de l’année. Pour le moment, aucun autre détail n’a été partagé.

La chose logique est que nous connaissons des données spécifiques sur Sonic Frontier, la nouvelle aventure du hérisson bleu dans le jeu vidéo. Nous savons qu’il arrivera fin 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Saurons-nous la date? Nous le saurons cet après-midi.

En effet, on a appris son existence lors de Sonic Central en 2021. Parallèlement, la remasterisation de Sonic Colors a également été révélée, l’arrivée de plusieurs épisodes sur PlayStation Now et une série animée avec Netflix : Sonic Prime. Vous pouvez découvrir tout ce que l’après-midi a donné sur ce lien.

À quelle heure commencera Sonic Central 2022 dans le monde entier ?

France () : à 18h00

France (îles Canaries) : à 17h00

Argentine : à 13h00

Bolivie : à 12h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 12h00

Colombie : à 11h00

Costa Rica : à 10h00

Cuba : à 12h00

Equateur : à 11h00

El Salvador : à 10h00

États-Unis (Washington DC) : à 12h00

États-Unis (PT) : à 09h00

Guatemala : à 10h00

Honduras : à 10h00

Mexique : à 11h00

Nicaragua : à 10h00

Panama : à 11h00

Paraguay : à 12h00

Pérou : à 11h00

Porto Rico : à 12h00

République Dominicaine : à 12h00

Uruguay : à 13h00

Venezuela : à 12h00

Police de caractère: SEGA