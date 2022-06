Vous voulez complètement maximiser votre personnage Diablo Immortal ? Cela pourrait coûter 110 000 $

WTF ? ! Nous savions tous qu’en tant que jeu mobile gratuit (également sur PC), Diablo Immortal mettrait l’accent sur les microtransactions. Mais selon les analyses, Activision Blizzard a prouvé à quel point il peut être agressif lorsqu’il s’agit de presser les joueurs : il en coûte environ 110 000 $ pour mettre à niveau complètement un personnage.

Diablo Immortal s’est avéré controversé depuis qu’il a été révélé à la BlizzCon 2018. Le dévoilement d’un mobile FTP Diablo a conduit un membre du public à demander si tout cela était une « blague de poisson d’avril hors saison ». Mais son arrivée a apporté des critiques assez positives avec une énorme mise en garde : la monétisation est à un tout nouveau niveau de mauvais.

La dernière vidéo de la chaîne YouTube Bellular News (via Game Rant) examine les gemmes légendaires du jeu, l’un de ses trois piliers de progression aux côtés du niveau XP et du niveau d’équipement. Ils peuvent être utilisés pour améliorer un personnage après le jeu, mais ne peuvent être débloqués qu’en achetant des crêtes légendaires, c’est-à-dire des boîtes à butin, ce qui signifie que vous n’êtes même pas assuré d’en obtenir une. Donc, si vous souhaitez mettre à niveau complètement un personnage d’après-jeu, préparez-vous à déposer environ 110 000 $ de gemmes.

Ce Redditor a fait quelques calculs et a calculé qu’avec environ 100 crêtes par gemme, le maximum de six gemmes 5 étoiles au rang 10 coûterait environ 40 000 $ à 45 000 $. Réaliser cet exploit débloque des planches résonnantes. Bien que personne n’ait encore réussi à le faire, les images de prévisualisation impliquent que pour faire résonner pleinement un tableau, il faut répéter le processus plusieurs fois, ce qui signifierait remettre des milliers de dollars de plus.

« Pour passer de 40/50 à 50/50 sur vos 5 gemmes résonnantes, vous devrez dépenser environ 50 à 60 000 $ supplémentaires », écrit u/daymeeuhn. Et quelle est l’une des deux incroyables augmentations de statistiques que vous recevez pour cette dépense ? Une réduction de 1% des dégâts entrants, apparemment.

Les boîtes à butin de Diablo Immortal ont déjà vu le jeu retiré des Pays-Bas et de Belgique pour avoir enfreint les lois anti-jeu des pays qui interdisent le mécanisme.

La controverse sur la microtransaction rappelle la fureur de Star Wars Battlefront 2 de 2017, dans laquelle quelqu’un a calculé qu’il faudrait 4 528 heures de jeu (ou 2 100 $) pour débloquer tout le contenu du jeu de base dans le jeu. Le tollé a conduit EA à supprimer les éléments « payer pour gagner », à lancer des recours collectifs et à plusieurs pays à réorganiser leurs lois sur les jeux d’argent.