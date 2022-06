Aux États-Unis, les adultes vérifient leur téléphone 352 fois par jour en moyenne, soit 4 fois plus souvent qu’en 2019

Pourquoi c’est important : La dépendance au smartphone est devenue un véritable problème au cours de la dernière décennie, car les gens passent de plus en plus de temps à naviguer sur les réseaux sociaux et à jouer à des jeux mobiles. Il y a même un mot pour cette peur d’être sans téléphone ou sans service cellulaire, nomophobie.

En 2019, Asurion a publié une étude indiquant que les résidents américains vérifiaient leur smartphone en moyenne 96 fois par jour, soit environ une fois toutes les dix minutes (en comptant huit heures de sommeil).

La société a récemment réalisé une étude de suivi et a constaté que le nombre avait presque quadruplé pour atteindre 352 fois par jour. Cela signifierait que l’Américain moyen vérifie son téléphone environ une fois toutes les trois minutes.

L’enquête a été menée entre le 2 et le 9 mars de cette année et a impliqué près de 2 000 adultes américains d’âges divers. Selon Asurion, les trois quarts des personnes interrogées considèrent leur téléphone comme une nécessité plutôt qu’un luxe, et 20 % d’entre elles ne souhaitent pas s’en passer plus de quelques heures. Un autre 75% des personnes ont même admis qu’elles emportaient leur téléphone dans la salle de bain avec elles.

Les statistiques par génération sont encore plus intéressantes, puisque 75 % des baby-boomers et 76 % de la génération X considèrent leur téléphone comme une nécessité. C’est légèrement plus élevé que les Gen Zers plus technophiles (71%) et les Millenials (68%).

En ce qui concerne les raisons pour lesquelles nous sommes si attachés à nos téléphones, 86 % des personnes ont déclaré qu’elles utilisaient principalement leur téléphone pour rester en contact avec leurs amis et leur famille en appelant, en envoyant des SMS et via les réseaux sociaux.

Prendre des photos et des vidéos était la deuxième raison la plus populaire avec 61 %, suivi des services bancaires mobiles avec 46 %, des jeux mobiles avec 40 % et des achats en ligne avec 31 %.