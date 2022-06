Les prix de la mémoire DDR5 ont chuté de plus de 20 % au cours du dernier mois

Pourquoi c’est important : les prix de la mémoire DDR5 seront cruciaux pour le succès de la prochaine plate-forme AM5 d’AMD, car le fabricant de puces a confirmé qu’il ne prendrait pas en charge la DDR4. Construire une machine AM5 économique n’aura pas beaucoup de sens si opter pour un système Raptor Lake équivalent avec mémoire DDR4 vous coûtera beaucoup moins cher.

La mémoire DDR5 est devenue nettement moins chère depuis le début de l’année. Computerbase a constaté que les prix en Allemagne de certains kits avaient chuté de plus de 20 % au cours des quatre dernières semaines seulement.

Certains kits d’entrée de gamme sont désormais disponibles à moins de 5 €/Go, alors qu’en janvier, ces mêmes kits coûtaient plus de 12 €/Go. C’est une bonne nouvelle pour quiconque envisage de construire un système Zen 4 plus tard cette année, car la plate-forme AM5 d’AMD ne prendra en charge que la DDR5.

Pour les plates-formes qui prennent en charge les deux normes de mémoire, comme Alder Lake d’Intel et le prochain Raptor Lake, il n’est toujours pas très logique d’opter pour la DDR5 si vous avez un budget limité. Pour moins d’argent, vous pouvez obtenir un kit DDR4-3600 avec des latences considérablement améliorées et obtenir de meilleures performances dans les jeux et les applications.

Les prix semblent également s’améliorer sur le haut de gamme. Un kit DDR5-6400 de G.Skill avec des timings CL32-39-39-102 peut désormais être obtenu pour « seulement » 409 €, contre 699 € plus tôt cette année.

Tom’s Hardware a trouvé une situation similaire aux États-Unis, où les kits DDR5 d’entrée de gamme commencent désormais à environ 6 $/Go. Espérons que cette tendance se poursuive et que nous atteindrons la parité des prix entre les deux générations l’année prochaine, comme l’avaient prédit les initiés.

