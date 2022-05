Le casque de réalité mixte d’Apple pourrait ne pas se présenter à la WWDC 2022

En un mot : la conférence de développement annuelle d’Apple est dans moins d’une semaine. L’événement se concentre généralement sur le développement de logiciels, mais il n’est pas rare qu’Apple ajoute quelques mises à jour matérielles pour que les choses restent intéressantes. L’anticipation du discours d’ouverture de cette année est plus élevée que d’habitude, car certains pensent qu’Apple pourrait enfin introduire une nouvelle catégorie de produits sous la forme de son casque AR / VR dont on parle depuis longtemps. Selon un analyste très respecté, cependant, il est peu probable que cela se produise à la WWDC 2022.

Ming-Chi Kuo sur Twitter a dit il ne croit pas que nous verrons le casque et le système d’exploitation supposé, realityOS, la semaine prochaine simplement parce que l’appareil n’est pas encore entré en production de masse. Si Apple devait présenter le casque aussi loin du lancement, les concurrents copieraient probablement les idées de l’entreprise et les commercialiseraient plus tôt que Cupertino.

Kuo mentionne également 2023 comme Apple fenêtre de lancement cible.

Si le matériel AR / VR n’est pas sur la table pour la semaine prochaine, que pourrions-nous voir à la place ? Les nouvelles concernant la prochaine version d’iOS sont presque une certitude, et des changements liés au multitâche pourraient arriver sur iPadOS. Côté matériel, un MacBook Air mis à jour doté d’un châssis actualisé et de MagSafe pourrait se matérialiser, tout comme un Mac Pro actualisé.

Nous pourrions également en savoir plus sur le silicium M2 d’Apple. Selon un rapport d’avril, Apple teste jusqu’à neuf Mac alimentés par M2.

La WWDC 2022 démarre le 6 juin.