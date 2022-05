Les araignées-loups mâles exécutent des danses avec des changements de rythme pour conquérir les femelles : la vidéo

Pour courtiser les femelles, les araignées-loups mâles exécutent de curieuses danses vibrantes. Ceux qui exécutent les ballets les plus complexes ont plus de chances de s’accoupler.

Les mâles de l’araignée-loup Schizocosa stridulans exécutent des danses « vibrantes » particulières pour courtiser les femelles; plus ces curieux ballets sont complexes et rythmés, plus grandes sont les chances d’accouplement. On ne sait pas pourquoi les araignées femelles préfèrent les araignées dansantes mâles plus exubérantes, mais la raison peut être la même que celle observée chez de nombreuses autres espèces, en particulier les oiseaux : amélioration des prouesses dans le chant, la couleur et l’habileté physique pendant les rituels de mariage, d’ailleurs, est un clair signe de bonne santé, de bons gènes, et les enfants de bons pères seront tout aussi bons pour transmettre les gènes de la mère. Les femelles de ces araignées (à ne pas confondre avec notre tarentule) ne recherchent pas seulement la taille et la force physique, mais un mélange de compétences.

Crédit : Crédit : Jay Stafstrom / Biology Letters / Scott Schrage | Communication universitaire et marketing

La découverte que les araignées-loups femelles sont attirées par des danses rituelles plus complexes a été une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques de l’Université du Nebraska-Lincoln, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’Université de Saint Louis. Berkeley et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Eileen A. Hebets, sont parvenus à leurs conclusions après avoir étudié le comportement des paires d’araignées-loups en laboratoire.

Lors de ces rendez-vous, organisés sur des bandes de papier spéciales capables d’enregistrer les vibrations émises par les mâles, les couples disposaient d’un temps maximum de 20 minutes pour interagir. La première à être insérée était toujours la femelle, qui, lorsqu’elle est disponible pour l’accouplement, libère un fin fil de soie avec des phéromones pour attirer des partenaires potentiels. Une fois le mâle inséré, le compte à rebours a commencé. Les chercheurs ont analysé une cinquantaine de « rencontres romantiques », notant que les araignées qui réussissaient le mieux à s’accoupler étaient celles capables de se produire dans les danses les plus élaborées, mélangeant les deux mouvements principaux. Le basique prévoit l’oscillation au sol de deux appendices antérieurs et de l’abdomen ; dans le « avancé », l’araignée secoue ses pattes avant en battant quelques coups, puis commence à faire vibrer les appendices beaucoup plus rapidement. Les neuf mâles qui se sont accouplés ont exécuté des danses plus compliquées et « improvisées » que celles des 35 rejetés.

Lorsque les mâles s’aperçoivent que les femelles sont particulièrement fertiles (détail lié à la taille) ils s’adonnent davantage à ces changements de rythme, justement pour améliorer leur attrait pour les yeux et les oreilles de leurs compagnons. Oui, car les femelles analysent attentivement les performances des mâles avec tous les sens à leur disposition : la danse peut durer jusqu’à 45 minutes, avant l’accouplement. Mais aussi les mâles sont attentifs aux femelles les plus réceptives, donc les rituels sont plus complexes qu’on ne pourrait l’imaginer. « Les femmes ne recherchent pas nécessairement le mâle le plus gros ou le mâle le plus bruyant ou le mâle le plus bruyant », a déclaré le Dr Hebets dans un communiqué de presse. « Mais peut-être recherchent-ils un homme vraiment athlétique capable de coordonner tous ces différents signaux sur un seul écran. »

De plus, comme il ressort d’autres études, ces performances nécessitent non seulement une dépense d’énergie considérable, mais augmentent aussi significativement le risque de prédation pour le mâle. Mais la sélection sexuelle a un moteur bien plus puissant que la peur d’être la proie. Les détails de la recherche « La complexité accrue du signal est associée à un succès d’accouplement accru » ont été publiés dans la recherche Bilogy Letters.