Le «consortium» de Qualcomm cherche à acquérir une participation importante dans Arm

Récapitulatif : Arm a connu une course folle au cours des dernières années, son destin ayant été pratiquement déterminé à plusieurs reprises. À un moment donné, il allait être détenu par Nvidia, mais cette fusion a échoué. Ensuite, il allait être offert sur le NYSE, mais le chef de la division Chine l’a bloqué – deux fois. Le conseil a tenté de le renvoyer, mais il a refusé leur vote – deux fois. Maintenant, il conteste l’introduction en bourse. Et si cela ne suffit pas, Qualcomm et un groupe d’autres investisseurs ont formé un consortium intéressé à maintenir l’indépendance de l’entreprise par le biais d’acquisitions.

Qualcomm serait intéressé par une offre visant à acquérir une participation majeure dans Arm. Il a conclu un consortium avec plusieurs autres sociétés anonymes pour faire l’offre à la société mère actuelle d’Arm, SoftBank. L’objectif déclaré du consortium est de garantir l’indépendance de la société de semi-conducteurs.

Nvidia devait conclure une acquisition en septembre 2020, mais sous un examen minutieux des régulateurs, Nvidia a renoncé à l’accord de 40 milliards de dollars. Le rachat étant annulé, SoftBank prévoyait une introduction en bourse d’Arm de 60 milliards de dollars quelque temps avant la fin de son exercice 2023.

Cependant, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, prévient qu’une introduction en bourse serait tout aussi néfaste pour l’industrie que l’accord avec Nvidia.

« Nous sommes une partie intéressée à investir », a déclaré Amon au Financial Times. « C’est un atout très important, et c’est un atout qui va être essentiel au développement de notre industrie. »

Qualcomm s’appuie fortement sur l’architecture Arm pour fournir des SoC à plusieurs OEM. Si une seule société achetait suffisamment d’actions majoritaires ou achetait purement et simplement la société, cela pourrait l’affecter négativement, ainsi que d’autres entreprises qui fabriquent des produits basés sur Arm. Amon a déclaré que la société avait besoin de plusieurs sociétés ayant des intérêts acquis pour s’assurer qu’elle reste indépendante et ne répond pas seulement à une seule entité de contrôle, mais n’a pas nommé de noms.

« Il faudrait que de nombreuses entreprises participent, donc elles ont un effet net sur le fait qu’Arm est indépendant », a déclaré le patron de Qualcomm.

Qualcomm et son consortium n’ont pas encore entamé de pourparlers avec SoftBank. Amon a déclaré qu’il souhaitait attendre que les problèmes actuels d’Arm China soient résolus. Ces problèmes reposent principalement sur les épaules du chef de la division Chine, que le conseil d’administration a tenté d’évincer à plusieurs reprises.

Bien que SoftBank ait annoncé une offre publique initiale potentielle à la Bourse de New York il y a près de deux ans, même ces plans restent en question. En février 2022, le chef d’Arm China, Allen Wu, a contesté en justice l’introduction en bourse. C’est la troisième fois que Wu essaie de bloquer le mouvement depuis 2020.

L’introduction en bourse a également rencontré des problèmes d’évaluation car bien que le conseil d’administration chinois ait voté à l’unanimité pour retirer Wu, il détient le sceau officiel de la société et reste son représentant légal. Essentiellement, il doit signer toutes les décisions du conseil d’administration, il a donc ignoré les votes pour le licencier. Wu contrôle également une société d’investissement clé qui lui donne le pouvoir sur la plupart des actionnaires d’Arm China.