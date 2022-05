Un objet stellaire totalement inédit découvert dans la Voie lactée : il émet des signaux radio toutes les 76 secondes

Un mystérieux signal capté par le radiotélescope MeerKAT a permis de découvrir un tout nouvel objet stellaire dans notre galaxie.

Crédit : Université de Sydney / The Conversation

Au cœur de l’espace lointain, à 1 300 années-lumière de la Terre, un corps céleste totalement inédit a été découvert, qui se comporte différemment de tous ceux connus à ce jour. L’objet, classé sous le nom de PSR J0901-4046, s’est manifesté dans les données des savants avec un flash d’ondes radio qui a duré 300 millisecondes. À partir des enquêtes de suivi, les astrophysiciens ont déterminé que certaines caractéristiques de l’objet correspondent à celles d’une étoile à neutrons de type pulsar – un objet dérivé d’une étoile effondrée, compacte et très dense qui émet des ondes radio depuis les pôles -, cependant certains les détails sont anormaux. Les experts indiquent qu’ils ont découvert ce qu’on pourrait appeler une « étoile à neutrons à ultra longue période ».

L’identification et la description du nouvel objet a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’École de physique de l’Université de Sydney (Australie) et de l’Université de Manchester, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de physique de l’Université d’Oxford, le Max Planck Institut de radioastronomie de Bonn, l’Observatoire sud-africain de radioastronomie et d’autres centres de recherche. Des scientifiques, coordonnés par le professeur Manisha Caleb, ont identifié le mystérieux signal radio en analysant les données du puissant radiotélescope MeerKAT, grâce auquel de mystérieux filaments de la Voie lactée ont récemment été découverts. Les chercheurs enquêtaient sur la zone Vela-X 1 de notre galaxie, située à 1 300 années-lumière de la Terre, lorsqu’ils ont capté le mystérieux signal de 300 millisecondes. Intrigués par l’émission radio, comme l’explique le professeur Caleb dans un article de The Conversation, les chercheurs ont décidé de sonder les données d’archives pour en rechercher d’autres, en les identifiant (l’expert a expliqué qu’ils recherchent généralement des signaux de 20 à 30 millisecondes).

En croisant les données ils ont constaté que ces signaux se répétaient toutes les 76 secondes, une période très longue pour la rotation d’une étoile à neutrons normale, puisqu’elle émet généralement de tels signaux répétés de l’ordre de la milliseconde ou au plus quelques secondes. Pour les pulsars, la période maximale connue dans la fréquence d’émission est de 23,5 secondes, c’est pourquoi les experts pensent qu’ils sont confrontés à une « classe complètement nouvelle d’objets radioémetteurs », c’est-à-dire des étoiles à neutrons émettant des radios à ultra longue période. . « Avec une période de rotation de 75,88 s, un âge caractéristique de 5,3 millions d’années et un cycle d’impulsions étroit, on ne sait pas comment son émission radio est générée et remet en question notre compréhension actuelle de la manière dont évoluent ces systèmes. L’émission radio possède des propriétés spectrales-temporelles uniques, telles que la quasi-périodicité et l’annulation partielle, qui fournissent des indices importants sur le mécanisme d’émission », ont écrit les auteurs de la nouvelle étude publiée dans Nature.

Entre autres détails inhabituels de cet objet, le fait qu’il se trouve dans une région de l’espace que les scientifiques appellent le « cimetière des étoiles à neutrons ». On ne s’attend pas à ce que des émissions radio soient détectées ici car il s’agit d’une zone peuplée d’étoiles à neutrons à la fin de leur cycle de vie, qui sont « moins actives ou inactives ». Pour toutes ces raisons « le PSR J0941-4046 remet en cause notre compréhension de la naissance et de l’évolution des étoiles à neutrons », souligne le professeur Caleb. Les scientifiques ne savent même pas depuis combien de temps cet objet est actif ou combien de corps célestes similaires peuvent être présents dans la Voie lactée ; Autant de questions auxquelles ils tenteront de répondre, en continuant d’explorer l’espace avec des radiotélescopes ultra-sensibles comme le MeerKAT. Les détails de la recherche « Découverte d’une étoile à neutrons radio-émettrice avec une période de spin ultra-longue de 76 s » ont été publiés dans Nature Astronomy.