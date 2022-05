« Streamer » et « eSports » interdits en France avec d’autres termes de jeu en anglais

WTF ? ! De l’apéritif à la vinaigrette, il existe un grand nombre de mots français couramment utilisés dans la langue anglaise, mais il semble que le gouvernement français ne soit pas trop content lorsque les rôles sont inversés, du moins en ce qui concerne le jargon des jeux.

Le Guardian rapporte que les autorités françaises ont révisé les règles sur les termes anglais des joueurs dans le but de préserver la pureté de la langue et de permettre à la population de communiquer plus facilement.

Le ministère français de la Culture a déclaré à l’AFP que le secteur du jeu vidéo était en proie à une terminologie anglaise qui pourrait agir comme « une barrière à la compréhension » pour les non-joueurs. Certaines traductions sont assez évidentes : « pro-gamer » est désormais « joueur professionnel », mais « streamer » est désormais le bien plus encombrant « joueur-animateur en direct ».

Ailleurs, « cloud gaming » devient « jeu vidéo en nuage », et « eSports » devient « jeu vidéo de compétition ».

La question de l’anglicisation de la langue française existe depuis des années en France. Il a pris de l’importance récemment alors que de plus en plus de mots et de phrases en anglais font leur chemin dans le discours de tous les jours, en particulier dans les environnements technologiques et de médias sociaux. L’Académie française, organisme de surveillance des langues, avait précédemment mis en garde contre une « dégradation qui ne doit pas être considérée comme inévitable », mettant en avant des termes tels que « big data » et « drive-in ».

Les précédentes tentatives de l’agence pour introduire de nouveaux termes français n’ont pas été accueillies à bras ouverts. L’exemple le plus notoire est sa volonté de remplacer « le Wifi » par « l’accès sans fil à internet », qui se traduit par « l’accès sans fil à internet ». Mais les changements de cette semaine ont été publiés au journal officiel, ce qui signifie qu’ils sont désormais contraignants pour les fonctionnaires.

Selon The Local France, le ministère a déclaré que des experts avaient effectué des recherches sur des sites Web et des magazines de jeux vidéo pour voir si des termes français existaient déjà.