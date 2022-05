Les habitudes sexuelles des cafards changent à cause des appâts sucrés

Une équipe de recherche américaine a montré que le comportement sexuel des cafards était altéré par l’utilisation d’appâts sucrés. Voici comment et pourquoi.

Beatles. Crédit : Université d’État de Caroline du Nord

Les cafards domestiques changent leurs habitudes et leur comportement sexuels en raison des appâts sucrés (empoisonnés) qui sont utilisés pour les tuer. En termes simples, la sélection induite par les morceaux empoisonnés – ces insectes sont généralement des phalangers volants – a conduit à une augmentation significative des populations de cafards averses au glucose ; puisque cette substance est impliquée dans le curieux et fascinant rituel d’accouplement, dans plusieurs cas l’union entre le mâle et la femelle ne réussit pas, la seconde s’échappant. Mais « la vie gagne toujours », comme on le disait aussi dans Jurassic Park, alors les mâles apprennent à contourner ce problème, en modifiant la composition du cadeau de mariage sucré pour que les femelles l’acceptent et se laissent féconder.

L’épopée du sexe chez les cafards a été décrite dans diverses études publiées au cours de la dernière décennie par des scientifiques américains du WM Keck Center for Behavioral Biology de l’Université d’État de Caroline du Nord. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Ayako Wada-Katsumata, professeur au Département d’entomologie et de phytopathologie de l’Université de Raleigh, expliquent que chez les blattes de l’espèce commune Blattella germanica – également connue sous le nom de cafard de chauffeur ou mangeur de pain de cuisine – les mâles produisent un sécrétion sucrée-graisseuse émise par une glande placée sur le dos pour attirer les femelles. Le cadeau nuptial incite la femelle à grimper sur le dos du partenaire pour se nourrir, tandis que le mâle, avec une manœuvre rapide, utilise l’un de ses deux pénis pour verrouiller la femelle, fait pivoter l’abdomen en position d’accouplement et transfère le sperme avec un second pénis. . Espérons que les deux cafards puissent rester ensemble jusqu’à une heure et demie.

Lors du rituel, la salive des femelles dégrade la solution sucrée du mâle en glucose ; si la femelle n’est pas opposée à cette substance, l’accouplement se poursuit, si au contraire il est dû à la sélection naturelle induite par les appâts empoisonnés, alors elle s’éloigne rapidement et la fécondation ne réussit pas. « Nous voyons des cafards femelles averses au glucose rejeter ce cadeau nuptial – et la possibilité de s’accoupler – et nous voulions en savoir plus sur le mécanisme derrière cela », a déclaré le professeur Wada-Katsumata dans un communiqué de presse.

En 2013, des scientifiques avaient expliqué le mécanisme neuronal lié au rejet des femelles défavorables au glucose, tandis qu’en 2021 ils montraient comment la salive des cafards décompose les sucres complexes de la sécrétion en glucose. « Les sécrétions des cafards mâles contiennent différents types de sucres – dans ce cas le maltose et le maltotrisio, qui sont généralement préférés par les femelles – ainsi que certaines graisses », a déclaré le professeur Wada-Katsumata. Le maltose est converti en glucose beaucoup plus rapidement que le maltotrisio, c’est pourquoi les femelles qui s’accouplent avec des mâles qui produisent principalement du maltose (comme les sauvages) rompent rapidement et ne finissent pas l’accouplement.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont observé comment l’aversion au glucose affecte le rituel d’accouplement complexe de ces insectes, constatant que les mâles averses au glucose « avaient souvent des niveaux plus élevés de maltotrisio dans leurs sécrétions, qui se convertissaient moins facilement en glucose ». Cela a donné aux mâles plus de temps pour initier la manœuvre d’accouplement complexe avec les femelles. En termes simples, pour éviter l’effet sélectif induit par les appâts empoisonnés, les mâles produisent plus de maltotrisio, pour avoir plus de temps disponible pour terminer l’accouplement. « Les mâles peuvent modifier la composition de leurs sécrétions – peut-être produire plus de maltotrisio qui prend plus de temps à se convertir en glucose – ou essayer de s’accoupler plus rapidement. En bref, le trait d’aversion au glucose a évolué sous la sélection naturelle, mais sous la sélection sexuelle, il amène le mâle à modifier sa sécrétion et son comportement sexuels », a commenté l’auteur principal de l’étude. Les chercheurs ont également découvert qu’en remplaçant les deux composés de sucre par du fructose, l’accouplement se passe bien, car les femelles l’aiment. Les détails de la recherche « L’évolution rapide d’un polymorphisme gustatif adaptatif perturbe le comportement de parade nuptiale » ont été publiés dans la revue scientifique Communication Biology.