Savez-vous que vous pouvez « supprimer » votre maison de Google Street View ? Voici comment préserver la confidentialité

Heureusement, aujourd’hui, il est de plus en plus facile de se protéger, il suffit de savoir comment. Dans le cas de Google Street View, vous devez remplir un formulaire. Voici les étapes à suivre pour demander le flou sur votre maison.

Google Street View est une fonction Maps très utile pour se repérer dans une ville ou un pays et se familiariser visuellement avec des routes inconnues. Cependant, comme cela arrive souvent avec la technologie, pour avoir certains conforts et fonctions, il est nécessaire de renoncer à la vie privée. À cet égard, dans le passé, Google Street View a été au centre de la controverse pour avoir diffusé des images de personnes, de maisons ou de voitures qui sont devenues des victimes faciles de harcèlement, de vol et de conflits.

En 2008, par exemple, la banlieue de North Oaks, dans le Minnesota, a décidé qu’elle ne voulait pas de photos du service Google et a poursuivi l’entreprise pour intrusion. Les photos ont finalement été supprimées. En 2009, selon un article de la BBC, une femme qui a échappé à son partenaire violent a été rendue reconnaissable à l’extérieur de sa nouvelle maison en mode Maps. Google lui-même a ensuite affirmé en 2010 que depuis des années, les véhicules utilisés par Google Street View collectaient secrètement des informations à partir de connexions Wi-Fi non cryptées.

Heureusement, aujourd’hui, il est de plus en plus facile de se protéger, il suffit de savoir comment. Dans le cas de Google Street View, vous devez remplir un formulaire. En entrant plus en détail, voici les étapes à suivre pour demander le flou sur votre maison ou votre voiture au sein du service.

Comment flouter votre maison sur Google Street View

Vous devez d’abord accéder à Google Maps et entrer l’adresse du domicile. Entrez ensuite dans le mode Street View et sélectionnez « Signaler un problème » après avoir cliqué sur les trois points en haut à droite de l’écran. Une page s’ouvrira où vous devrez sélectionner la zone de la photo que vous souhaitez flouter. Après cela, entrez l’élément à brouiller (maison, voiture, personne), la raison et votre email pour envoyer la demande. Une fois envoyé, un e-mail arrivera de Google soulignant que l’image signalée sera examinée. En cas de succès, l’opération aura un effet permanent.

On ne sait pas encore combien de temps il faudra à Google pour évaluer les demandes. De plus, il n’est pas certain qu’une fois envoyés, ils soient approuvés. Un peu comme cela se passe déjà pour la suppression des données personnelles de la barre de recherche Google, récemment communiquée par l’entreprise. Cependant, il est conseillé d’essayer de valoriser votre vie privée et votre sécurité, désormais à la merci des géants de la technologie. À cet égard, il est possible de demander le flou également sur Bing Maps, le service de Microsoft similaire à Google Maps.

Seule une plus grande sensibilisation des utilisateurs peut conduire à des changements majeurs dans un domaine important comme la vie privée. En ce sens, des initiatives telles que Privacy Please de Mashable et la diffusion de guides similaires aident beaucoup à sensibiliser sur le sujet.