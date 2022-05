Microsoft confirme qu’il fonctionne toujours sur un appareil de streaming

Pack d'accessoires de streaming gamers et youtubers, boitier de capture vidéo Full HD, micro, caméra HD - PS4, PS5, Xbox serie x, Switch, PC, Xbox one.

Pack d'accessoires de capture vidéo et audio pour le Streaming. Conçu pour le stream sur YouTube et Twitch. Streamez : Enregistrez vos parties de FPS, battle Royale etc… depuis votre console de jeu (PS5, PS4, Xbox Serie X, Xbox One, Nintendo Switch, PC) et diffusez-les sur votre chaine YouTube ou Twitch. Devenez un youtuber pro : Avec son boitier de capture d'écran, sa caméra HD et son micro, le Stream Pack de Raiden permet de diffuser l'image du jeu, l'image de la webcam) et le son de votre micro. Facile d'utilisation : Idéal pour les débutant le pack contient tous les accessoires nécessaires pour se lancer sur YouTube ou Twitch. Manuel d'utilisation fourni. Avec son boitier de capture vidéo qui gère la Full HD (1920 x 1080) vous diffuserez une image de parfaite qualité instantanément.