Le jeu Atari inédit Marble Madness II fuit en ligne après plus de trois décennies

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Au cours des dernières décennies, la seule façon de jouer à la suite inédite de Marble Madness d’Atari consistait à utiliser une poignée de prototypes d’armoires d’arcade. Tout a changé cette semaine avec la fuite inattendue de la ROM Marble Madness II et personne ne semble savoir pourquoi.

Au fil de l’histoire, Atari a développé une suite à Marble Madness et a créé une poignée de prototypes pour les tests de groupes de discussion internes au début des années 90. Les commentaires n’étaient pas si chauds, cependant, et Atari aurait blâmé les commandes du trackball du jeu. Un autre prototype a été réalisé avec un schéma de contrôle mis à jour qui a remplacé le trackball par un joystick et un bouton d’accélérateur, mais cela n’a pas beaucoup mieux fonctionné.

Plutôt que d’essayer une troisième fois, Atari a abandonné le jeu et est passé à un autre projet. On pensait que peut-être une douzaine ou moins de prototypes de plateaux de jeu avaient survécu.

Récemment, une ROM prête pour l’émulateur de Marble Madness II a commencé à circuler sur Internet. Comme le souligne Ars Technica, on ne sait pas qui est responsable du vidage, mais le contributeur de longue date de MAME, David Haywood, a une théorie.

« Je pense que l’explication la plus probable est la plus simple : un PCB est apparu, le propriétaire en a vidé les données ROM et les a mises sur The Internet Archive, ne voulant pas l’attention que cela apporterait avec une annonce plus publique », a déclaré Haywood.

La ROM divulguée est de la deuxième version du jeu sans trackball. Sa sortie est importante d’un point de vue historique mais cela n’en fait pas un bon jeu.

« Marble Madness II est un exemple classique de [when] un beau jeu est créé et la suite oublie complètement pourquoi l’original était génial « , a déclaré Jason Scott avec Internet Archive. « Je suis ravi que ce jeu tant attendu soit sorti dans la nature, car les gens peuvent réaliser à quel point le jeu est inintéressant. et avance. »

« Je pense que Marble Madness a suscité beaucoup d’imagination, et que la suite en soit digne ou non, il est difficile de ne pas être séduit par l’idée », a ajouté Frank Cifaldi, fondateur de la Video Game History Foundation. « Nous aimons tous une bonne histoire de type « et si », [and] des jeux inédits comme celui-ci sont ce qui nous rapproche le plus d’un aperçu de réalités alternatives. »

Crédit image : Les chasseurs d’arcade