Les GPU AMD RDNA3 peuvent prendre en charge DisplayPort 2.0 UHBR, permettant une bande passante de 80 Gbps

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Un correctif récent des pilotes de moteur d’affichage AMD a ajouté la prise en charge des modes de transmission Ultra High Bit Rate (UHBR) de Displayport 2.0. La fonctionnalité permettra une bande passante maximale de 80 Gbit/s, ce qui, couplé au DSC, devrait être suffisant pour la plupart des écrans lancés dans les prochaines années.

Même si nous sommes encore à quelques mois du lancement des GPU de nouvelle génération d’AMD, la société travaille dur pour développer le logiciel qui fera fonctionner correctement ces cartes.

Un correctif récent confirme que les GPU basés sur l’architecture RDNA3 prendront en charge DisplayPort 2.0 et pourraient être capables du mode de transmission UHBR20 le plus élevé. S’il est utilisé avec un câble et un moniteur compatibles, cela permettrait une bande passante maximale de 80 Gbit/s.

On dirait que RDNA3 prend en charge la spécification DisplayPort 2.0 complète (UHBR20) ‘ — Kepler (@Kepler_L2) 26 mai 2022

En mars, la Video Electronics Standards Association (VESA) a lancé son programme de certification DP 2.0. Il existe déjà quelques câbles certifiés UHBR20, bien qu’ils soient limités à 0,8 m. Comme DP 2.0 exploite la couche d’interface physique Thunderbolt 3, les câbles passifs partagent les mêmes limitations de longueur lors de l’utilisation des vitesses de transfert les plus élevées. Ce problème peut être résolu avec un câblage actif plus coûteux.

Si les prochains GPU d’AMD prennent en charge l’UHBR20, ils devraient pouvoir produire une vidéo HDR avec une résolution de 4K à 240 Hz ou 8K à 60 Hz sans même utiliser DSC. Avec DSC, qui, selon VESA, est visuellement sans perte et peut compresser un flux de données selon un rapport de 3: 1, vous pouvez piloter un écran HDR 8K 144 Hz via un seul câble.

Bien sûr, il y a aussi le problème de ne pas avoir de moniteurs compatibles DP 2.0. Ceux-ci ont été retardés plusieurs fois, mais ils devraient être lancés bientôt, étant donné que nous avons presque des appareils hôtes prenant en charge la norme sur le marché.