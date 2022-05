Apple va augmenter le salaire de base des employés du commerce de détail à 22 $ par heure dans un contexte de poussée de syndicalisation et de hausse de l’inflation

En bref : au milieu des efforts de syndicalisation et de la hausse de l’inflation qui fait grimper le coût de la vie, Apple a annoncé qu’il augmenterait les salaires des travailleurs du commerce de détail et des entreprises plus tard cette année. Le salaire de départ des nouveaux employés du magasin passera des 20 $ actuels de l’heure à 22 $, bien qu’il soit plus élevé dans certaines régions.

CNBC écrit que cette décision intervient dans un marché du travail historiquement tendu aux États-Unis. L’inflation a atteint 8,3% en avril, le taux le plus rapide depuis plus de 40 ans, alors que le chômage reste bas à 3,6%. Cela a conduit de nombreux travailleurs, en particulier ceux de l’industrie technologique, à quitter leur poste actuel pour trouver un travail ailleurs qui offre un meilleur salaire ou des avantages sociaux. L’ancien directeur de l’apprentissage automatique d’Apple en est un exemple, qui a quitté l’entreprise plus tôt ce mois-ci en raison de son retour à la politique de travail en personne.

Apple a également fait face à une poussée de syndicalisation d’au moins six magasins, apparemment en raison de salaires qui n’ont pas suivi l’inflation. Des points de vente du Maryland, de Géorgie et de New York ont ​​​​annoncé leur intention de former des syndicats cette année, ce qu’Apple veut éviter; il y a eu des rapports de travailleurs utilisant des téléphones Android pour cacher leurs intentions de syndicalisation aux patrons.

Selon le Wall Street Journal, certains employés d’Apple verront leur salaire augmenter à partir de juillet, mais il reste à voir si 22 dollars de l’heure suffisent. Les demandes de syndicalisation au magasin Apple du Grand Central Terminal de New York incluent un minimum de 30 $ de l’heure pour tous les travailleurs.

« Soutenir et retenir les meilleurs membres de l’équipe au monde nous permet de fournir les meilleurs produits et services les plus innovants à nos clients », a déclaré un représentant d’Apple dans un communiqué. « Cette année, dans le cadre de notre processus d’examen annuel des performances, nous augmentons notre budget global de rémunération. »

Apple rejoint les autres géants de la technologie Google, Microsoft et Amazon pour augmenter le salaire des employés alors qu’ils tentent de conserver leurs meilleurs employés.