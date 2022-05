Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises du changement que Microsoft a apporté à Linux. Il est passé de la haine viscérale de Steve Ballmer à son implémentation sur Windows avec le sous-système Linux pour Windows (WSL). De plus, WSL peut désormais être installé depuis le magasin, ce qui facilite son adoption. Mais, aujourd’hui, nous devons parler de Linux XDP et de ce que signifie son arrivée sur Windows.

Microsoft annonce que le projet Linux XDP arrive sur Windows

Linux a un projet de réseau haute performance appelé eXpress Data Path (XDP) qui fait partie du noyau Linux depuis la version 4.8. Plusieurs entreprises technologiques, telles que Google, Amazon et Intel, investissent déjà du temps et des ressources dans son développement. XDP permet aux applications d’atteindre une faible latence et un débit élevé sur le réseau.

Maintenant, Microsoft a rejoint le combat avec son projet open source. « XDP pour Windows », basé sur XDP. La société l’a décrit comme sa première contribution à la communauté et a montré un penchant pour rendre le chemin de données réseau véritablement multiplateforme.

Pour le moment, XDP pour Windows contient un pilote réseau et une API en mode utilisateur. Microsoft a souligné que le projet est toujours en développement actif, mais devrait être prêt pour les tests et le prototypage. La société s’associe également à d’autres entreprises et ajoute la prise en charge de XDP dans le protocole. Mme Quic.

De Microsoft, ils ont souligné que n’importe qui peut cloner le référentiel XDP pour Windows et commencer à le développer. Le projet est conçu pour accélérer les performances du réseau dans plusieurs scénarios. La société ajoute plus de fonctionnalités, telles que le déchargement de la somme de contrôle et l’intégration avec eBPF pour Windows, mais en attendant, vous pouvez consulter XDP pour Windows sur GitHub ici.