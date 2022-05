Un vaccin anticancéreux expérimental surmonte les défenses des tumeurs et bloque la croissance des métastases

Un vaccin expérimental contre le cancer testé en laboratoire vient à bout des défenses des tumeurs résistantes et freine les métastases. Espoir d’un nouveau remède.

Un nouveau vaccin expérimental contre le cancer contourne les défenses des tumeurs résistantes capables d’échapper à l’immunothérapie, et est également capable d’inhiber la croissance des métastases après ablation chirurgicale des tumeurs primitives « hautement métastatiques ». Ce sont des résultats extraordinaires dans la recherche contre le cancer, qui pourraient conduire à une véritable percée dans le traitement d’au moins une partie des cancers. Après tout, le cancer n’est pas une maladie unique, mais une grande famille de maladies aux caractéristiques différentes qui nécessitent des approches et des traitements différents. L’immunothérapie est certainement parmi les plus modernes et les plus prometteuses, aux côtés de la chimiothérapie, de la radiothérapie et de la chirurgie, cependant, le déclenchement du système immunitaire contre la masse tumorale ne fonctionne pas toujours comme il se doit. Plusieurs tumeurs, en effet, sont capables d’activer des systèmes de défense et de se protéger des attaques ; en termes simples, le nouveau vaccin bloque ces mécanismes et favorise l’action des cellules immunitaires, avec des avantages significatifs également contre les métastases. Il est important de souligner que le vaccin expérimental n’a été testé que sur des modèles animaux, néanmoins les premiers essais cliniques (tests humains) se profilent à l’horizon et pourront démontrer la valeur de cette importante découverte.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains de la Harvard University School of Medicine et du Dana-Farber Cancer Institute’s Department of Cancer Immunology and Virology, qui a collaboré étroitement avec des collègues de la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Emory University’s Yerkes Centre national de recherche sur les primates, Institut de médecine avancée – Université médicale de Wakayama (Japon) et autres centres de recherche. Les chercheurs, dirigés par le professeur Kai W. Wucherpfennig, professeur au département d’immunologie de l’Université de Boston, sont parvenus à leurs conclusions après avoir testé le nouveau vaccin sur des rongeurs et des primates atteints de divers cancers.

Comme précisé dans le résumé de l’étude, la plupart des vaccins anticancéreux ciblent les antigènes peptidiques en activant l’attaque de cellules immunitaires spécifiques (lymphocytes T), mais les tumeurs « échappent souvent à l’immunité médiée par les lymphocytes T par des mécanismes qui interfèrent avec la présentation du peptide ». En pratique, ils développent des mutations d’emballement immunitaire qui leur permettent de « se cacher » de l’immunothérapie. Mais le nouveau vaccin, comme indiqué, contourne ce mécanisme, induisant « une attaque coordonnée de différentes populations de lymphocytes T et natural killer (NK) ». Le vaccin cible les protéines de stress appelées MICA et MICB (MICA/B), que plusieurs cancers humains expriment en raison de dommages à l’ADN. Beaucoup d’entre eux se défendent de l’attaque de l’immunothérapie par le clivage protéolytique du MICA/B, mais les anticorps induits par le nouveau vaccin « augmentent la densité des protéines MICA/B à la surface des cellules tumorales » et inhibent le clivage protéolytique, favorisant ainsi l’attaque des lymphocytes T et des cellules tueuses naturelles. Ce sont deux des « soldats de première ligne » de notre système immunitaire. En résumé, le vaccin expérimental est comme un grand viseur constamment braqué sur la tumeur, ce qui ne lui permet pas d’échapper à l’assaut de l’immunothérapie.

Grâce à ce principe d’action, le vaccin est particulièrement efficace contre « les tumeurs de classe I déficientes en CMH résistantes aux cellules T cytotoxiques grâce à l’action coordonnée des cellules NK et des cellules T CD4+ », expliquent les auteurs de l’étude. Plus prometteuse encore est la capacité du vaccin à inhiber la croissance des métastases après résection chirurgicale de tumeurs primaires hautement métastatiques, une efficacité démontrée « dans un contexte cliniquement important », précisent les chercheurs. Comme indiqué, les résultats devront être confirmés chez l’homme, mais les données précliniques sont extrêmement prometteuses et encourageantes. Les détails de la recherche « Un vaccin ciblant les tumeurs résistantes par double attaque des cellules T et des cellules NK » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature.