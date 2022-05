WordPress 6.0 est maintenant disponible avec plus de 1 000 mises à jour et améliorations

WordPress est un logiciel Web que vous pouvez utiliser pour créer un beau site Web ou un blog. Nous aimons dire que WordPress est à la fois gratuit et inestimable.

Le logiciel de base est construit par des centaines de bénévoles de la communauté, et lorsque vous êtes prêt pour plus, des milliers de plugins et de thèmes sont disponibles pour transformer votre site en presque tout ce que vous pouvez imaginer. Plus de 25 millions de personnes ont choisi WordPress pour alimenter l’endroit sur le Web qu’ils appellent « maison » — nous serions ravis que vous rejoigniez la famille.

Cette version comprend un flux de travail de liaison repensé ultra-rapide qui facilite le lien vers vos publications et pages existantes, une barre d’administration pour que vous ne soyez jamais à plus d’un clic de vos pages de tableau de bord les plus utilisées, une interface d’écriture simplifiée qui cache de nombreux des panneaux rarement utilisés par défaut pour créer une expérience d’écriture plus simple et moins intimidante pour les nouveaux blogueurs (visitez Options d’écran en haut à droite pour récupérer les anciens panneaux), et un schéma d’administration bleu actualisé disponible pour la sélection dans vos options personnelles.

Il y a aussi un seau de bonbons pour les développeurs, y compris notre nouveau support des formats de publication qui permet aux thèmes de créer facilement des tumblelogs portables avec un style différent pour différents types de publications, de nouvelles fonctionnalités CMS comme des pages d’archives pour les types de contenu personnalisés, un nouvel administrateur réseau , une refonte du système d’importation et d’exportation et la possibilité d’effectuer des requêtes avancées de taxonomie et de champs personnalisés.

Caractéristiques

Construire avec des blocs

Le nouvel éditeur basé sur des blocs ne changera pas l’apparence de votre contenu pour vos visiteurs. Ce qu’il fera, c’est vous permettre d’insérer n’importe quel type de multimédia en un clin d’œil et de le réorganiser comme bon vous semble. Chaque élément de contenu sera dans son propre bloc ; un emballage distinct pour une manœuvre facile. Si vous êtes plutôt du genre HTML et CSS, les blocages ne vous gêneront pas. WordPress est là pour simplifier le processus, pas le résultat.

Liberté de construire, liberté d’écrire

Cette nouvelle expérience d’édition offre un traitement plus cohérent de la conception ainsi que du contenu. Si vous créez des sites clients, vous pouvez créer des blocs réutilisables. Cela permet à vos clients d’ajouter du nouveau contenu à tout moment, tout en conservant une apparence cohérente.

Conçu pour l’éditeur de blocs

Twenty Nineteen propose des styles personnalisés pour les blocs disponibles par défaut. Il utilise largement les styles d’éditeur tout au long du thème. De cette façon, ce que vous créez dans votre éditeur de contenu est ce que vous voyez sur le devant de votre site.

Mise en page simple et typée

Avec de nombreux espaces blancs et des titres modernes sans empattement associés à un corps de texte classique avec empattement, Twenty Nineteen est conçu pour être beau en déplacement. Il utilise des polices système pour augmenter la vitesse de chargement. Fini les longues attentes sur les réseaux lents !

Conception polyvalente pour tous les sites

Twenty Nineteen est conçu pour fonctionner dans une grande variété de cas d’utilisation. Que vous dirigiez un blog photo, lanciez une nouvelle entreprise ou souteniez une organisation à but non lucratif, Twenty Nineteen est suffisamment flexible pour répondre à vos besoins.

Protéger

Les blocs offrent aux utilisateurs un moyen confortable de modifier directement le contenu, tout en garantissant que la structure du contenu ne peut pas être facilement perturbée par des modifications de code accidentelles. Cela permet au développeur de contrôler la sortie, en créant un balisage soigné et sémantique qui est préservé lors des modifications et qui n’est pas facilement cassé.

Composer

Profitez d’une large collection d’API et de composants d’interface pour créer facilement des blocs avec des commandes intuitives pour vos clients. L’utilisation de ces composants accélère non seulement le travail de développement, mais fournit également une interface plus cohérente, utilisable et accessible à tous les utilisateurs.

Créer

Le nouveau paradigme de bloc ouvre une voie d’exploration et d’imagination lorsqu’il s’agit de résoudre les besoins des utilisateurs. Avec le flux d’insertion de blocs unifié, il est plus facile pour vos clients et clients de trouver et d’utiliser des blocs pour tous les types de contenu. Les développeurs peuvent se concentrer sur l’exécution de leur vision et fournir des expériences d’édition riches, plutôt que de s’embarrasser d’API difficiles.

Quoi de neuf

Version de Windows mise à jour vers 6.0

Dites bonjour à « Arturo » et WordPress 6.0, inspirés par le musicien de jazz lauréat d’un Grammy, Arturo O’Farrill. Connu pour son influence sur le jazz latin contemporain, Arturo a pressé plus de 15 albums couvrant un corpus d’œuvres sur cinq décennies.

Prenez le temps d’explorer WordPress 6.0, conçu pour vous aider à libérer vos aspirations créatives et à rendre votre expérience de création de site plus intuitive. Et découvrez quelques-uns des sons inspirants d’Arturo qui couvrent le jazz afro-cubain, le jazz latin contemporain et bien plus encore.

Avec près de 1 000 améliorations et corrections de bugs, la deuxième version majeure de 2022 est arrivée. Téléchargez-le maintenant ! À ce jour, WordPress alimente plus de 42 % des sites Web dans le monde.1

Les propriétaires et les administrateurs de sites doivent effectuer une mise à niveau pour tirer pleinement parti des nombreuses améliorations actuelles en matière de stabilité, de performances et de convivialité. Les créateurs de contenu WordPress bénéficieront d’une suite de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer les expériences d’écriture et de conception.

Expérience d’écriture améliorée

Les améliorations d’écriture abondent, que vous écriviez un tout nouveau message ou que vous ajoutiez des éléments à une page existante. Explorez d’autres façons de rationaliser votre processus de création de contenu, notamment :

Sélectionnez du texte sur plusieurs blocs pour faciliter le copier-coller.

Tapez deux crochets ouverts ‘[[‘pouraccéderrapidementàunelistedepublicationsetdepagesrécentes[[‘toquicklyaccessalistofrecentpostsandpages

Conservez les styles existants lorsque vous transformez certains blocs d’un type à un autre, d’un bloc Paragraphe à un bloc Code, par exemple.

Créez des boutons personnalisés et tous les nouveaux boutons que vous créez conserveront automatiquement les personnalisations de style.

Rendez les nuages ​​de tags et les icônes sociales encore plus attrayants avec des paramètres et des commandes mis à jour et un nouveau style de contour pour le nuage de tags.

Changement de style

Les thèmes de bloc incluent désormais la possibilité de contenir plusieurs variations de style. Cela étend encore plus le nouveau système de style et permet aux raccourcis de changer l’apparence de votre site dans un seul thème. Dans les thèmes de bloc qui prennent en charge cette fonctionnalité, vous pouvez modifier à la fois les paramètres disponibles, comme le poids de la police, et les options de style, comme la palette de couleurs par défaut. Changez l’apparence de votre site en quelques clics.

Plus de choix de modèles

WordPress 6.0 inclut cinq nouvelles options de modèle pour les thèmes de bloc : auteur, date, catégories, balise et taxonomie. Ces modèles supplémentaires offrent une plus grande flexibilité aux créateurs de contenu. Personnalisez chacun avec les outils que vous connaissez déjà ou avec les nouvelles options suivantes de cette version :

Les images présentées peuvent être utilisées dans le bloc de couverture.

Les nouvelles commandes de dimensionnement des images facilitent l’obtention des résultats souhaités.

Lors de la modification d’un modèle, à la racine ou entre des blocs, l’outil d’insertion rapide vous montre des modèles et des parties de modèle pour vous aider à travailler plus rapidement et à découvrir de nouvelles options de mise en page.

Le bloc de requête prend en charge le filtrage sur plusieurs auteurs, la prise en charge des taxonomies personnalisées et la prise en charge de la personnalisation de ce qui est affiché lorsqu’il n’y a pas de résultats.

Modèles intégrés

Les modèles apparaîtront désormais lorsque vous en aurez besoin à encore plus d’endroits, comme dans l’insertion rapide ou lors de la création d’un nouvel en-tête ou d’un nouveau pied de page. Si vous êtes un auteur de thèmes de blocs, vous pouvez même enregistrer des modèles à partir du répertoire de modèles à l’aide de « theme.json », ce qui vous permet de hiérarchiser les modèles spécifiques les plus utiles aux utilisateurs de votre thème.

Outils de conception supplémentaires

Les outils de conception deviennent plus puissants et intuitifs à chaque version. Certains points forts de la version 6.0 incluent :

Un nouveau design de panneau de couleur permet d’économiser de l’espace, mais affiche toujours vos options en un coup d’œil.

De nouveaux contrôles aux frontières offrent un moyen plus simple de définir votre frontière exactement comme vous le souhaitez.

Les niveaux de transparence de vos couleurs permettent des options de couleurs encore plus créatives.

Contrôlez les écarts, les marges, la typographie, etc. sur une collection de blocs, tous à la fois, dans le bloc Groupe.

Basculez entre les variations de pile, de rangée et de groupe pour positionner des groupes de blocs avec plus de flexibilité de mise en page.

Utilisez la fonctionnalité de prise en charge des espaces dans le bloc Galerie pour créer différents looks, de l’ajout d’espacement entre toutes les images à la suppression totale de l’espacement.

Meilleure vue de liste

De nouveaux raccourcis clavier vous permettent de sélectionner plusieurs blocs dans la vue de liste, de les modifier en masse et de les faire glisser et de les déposer dans la liste. La vue de liste peut être ouverte et fermée facilement ; il est réduit par défaut et s’étend automatiquement à la sélection actuelle chaque fois que vous sélectionnez un bloc.

Bloquer les commandes de verrouillage

Vous pouvez maintenant verrouiller vos blocs. Choisissez de désactiver l’option pour déplacer un bloc, supprimer un bloc ou les deux. Cela simplifie le transfert de projet, permettant à vos clients de libérer leur créativité sans se soucier de casser accidentellement leur site dans le processus.

Performances améliorées dans WordPress 6.0

Cette version comprend plusieurs mises à jour axées sur l’amélioration des performances de WordPress. Ces améliorations couvrent une gamme de domaines de performances, notamment l’amélioration de la vitesse de chargement et de post-chargement des pages, la réduction du temps d’exécution de divers types de requêtes, la mise en cache, les menus de navigation, et bien plus encore. Le groupe de travail de l’équipe de performance est un domaine d’intervention important de l’équipe de développement principale. Pour plus d’informations sur le travail de ce groupe, veuillez suivre leur travail sur Making WordPress avec le hashtag #performance.

Améliorer l’accessibilité de WordPress 6.0