New York a supprimé le dernier téléphone public appartenant à la ville

En un mot : c’est la fin d’une époque à New York alors que les autorités municipales ont retiré le dernier téléphone public appartenant à la ville cette semaine. La relique, vestige d’avant l’époque des téléphones portables, rappelle une époque antérieure de notre évolution technologique.

En 2012, les responsables de New York ont ​​annoncé un programme pilote visant à remplacer certains téléphones publics par des kiosques à écran tactile connectés à Internet. Cependant, huit mois seulement après le lancement, la ville a été forcée de désactiver la connectivité Web sur les unités car elles attiraient de grandes foules qui se livreraient à toutes sortes de comportements inappropriés, notamment l’utilisation des kiosques pour regarder de la pornographie.

LinkNYC, la société qui gère les kiosques, les exploite toujours, mais sans connexion Internet. Aujourd’hui, ils offrent une connectivité Wi-Fi gratuite ainsi qu’un accès aux cartes et aux messages d’intérêt public ainsi que des ports USB pour charger vos appareils.

Le dernier téléphone public restant a été récupéré lundi à Midtown Manhattan. Il a été transporté au Musée de la ville de New York où il fera partie d’une exposition consacrée à la vie pré-numérique dans la ville.

« En tant que natif de New York, dire au revoir au dernier téléphone public de la rue est doux-amer en raison de la place prépondérante qu’ils occupent dans le paysage physique de la ville depuis des décennies », a déclaré Matthew Fraser, commissaire du Bureau de la technologie et de l’innovation de New York.

C’est peut-être difficile à imaginer pour certains, mais il n’y a pas si longtemps, les téléphones fixes étaient la norme en matière de communication vocale en temps réel. Si vous étiez loin de chez vous et que vous deviez passer un appel, le téléphone public le plus proche était celui où vous alliez.

Il convient de noter que NYC a encore une poignée de téléphones publics privés qui restent sur la propriété publique. Ces stands de style « Superman » sont situés sur West End Avenue autour des 66e, 90e, 100e et 101e rues selon un rapport de Gothamist.

Crédit image : LinkNYC, Dave Bledsoe