AMD dévoile la gamme initiale de jeux FSR 2.0, dont Microsoft Flight Simulator

Quelque chose à espérer : le premier jeu à prendre en charge le nouvel upscaler FSR 2.0 d’AMD était Deathloop, qui se compare favorablement au DLSS de Nvidia. Récemment, AMD a révélé une douzaine de titres supplémentaires qui recevront FSR 2.0 cette année, dont l’un a déjà obtenu la mise à jour.

La liste des premiers jeux prenant en charge AMD FSR 2.0 est sortie et comprend une douzaine de versions à venir et des titres déjà disponibles. Plus tôt ce mois-ci, Asobo a annoncé qu’il ajoutait la technologie à Microsoft Flight Simulator, mais sans calendrier pour le moment où nous le verrons. Mardi, Giants Software a fait de Farming Simulator 22 le deuxième jeu à employer le nouveau haut de gamme. Deux autres jeux ajoutant FSR 2.0 sont Eve Online et Grounded d’Obsidian Entertainment.

La plus grande version à venir prenant en charge FSR 2.0 est Forspoken de Square Enix, lancée en octobre. Les autres jeux incluent Asterigos: Curse of the Stars, le jeu blockchain Delysium, Overprime, NiShuiHan, Perfect World Remake, Swordsman Remake et Unknown 9: Awakening. Parmi les autres jeux utilisant déjà FSR 1.0 qui pourraient théoriquement voir la prise en charge de 2.0, citons Resident Evil Village, God of War, Far Cry 6, Quake II RTX, Death Stranding, Cyberpunk 2077, No Man’s Sky et d’autres.

La prise en charge de DLSS par Deathloop a permis une comparaison immédiate avec FSR 2.0, mais un échantillon d’un jeu ne nous dit pas grand-chose. Farming Simulator 22 a également DLSS, alors attendez-vous à ce que d’autres comparaisons apparaissent bientôt. Microsoft Flight Simulator ajoutera DLSS et FSR 1.0 en juillet. Ce jeu particulièrement exigeant pourrait offrir une confrontation plus révélatrice lors de la mise à niveau vers FSR 2.0.