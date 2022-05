EVGA GeForce RTX 3090 Ti est maintenant disponible sous MSRP

En bref: EVGA propose actuellement l’une de ses cartes graphiques phares Nvidia en dessous du PDSF, une véritable rareté de nos jours. L’édition EVGA GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Black (modèle 24G-P5-4981-KR) est disponible au moment de la rédaction pour 1 899,99 $ après un rabais instantané de 100 $.

Le FTW3 Black contient un énorme système de refroidissement à trois ventilateurs à 3,5 emplacements qui pousse les dimensions de la carte à 5,38 pouces de hauteur et 11,81 pouces de longueur. La carte comporte 10 752 cœurs avec une horloge boost de 1 860 MHz et 24 Go de mémoire GDDR6X 384 bits, et est équipée d’un port HDMI et de trois connecteurs DisplayPort. Il y a aussi une bande lumineuse LED RVB intégrée.

Le fabricant de GPU impose une limite de deux cartes par foyer et offre une livraison standard gratuite aux membres EVGA Elite pour une durée limitée. Ils proposent également un plan de financement à zéro pour cent via Affirm qui permet aux acheteurs d’étaler le prix d’achat sur 12 mois.

Économiser cinq pour cent sur une carte vidéo à 2 000 $ ne vous fera pas exploser, mais c’est toujours en dessous du PDSF et nous n’en avons pas vu beaucoup ces derniers temps en raison des pénuries de composants et des scalpeurs.

Des remises plus importantes sur les cartes Nvidia de la génération actuelle ne sont pas hors de portée, d’autant plus que le fabricant de GPU devrait annoncer les cartes de la série RTX 40 dès juillet.